Доктор ухваћен са медицинском сестром како размјењују страсти, док је пацијент био под анестезијом

Случај ожењеног љекара који је имао сексуалне односе са медицинском сестром у операционој сали, док је пацијент био под анестезијом, пуни насловнице у Великој Британији.
Медицински суд саслушава врло необичан случај који поставља питања о медицинској етици и сигурности пацијената у британском здравственом систему. Ожењени доктор имао је сексуалне односе с медицинском сестром у операционој сали док је пацијент био под анестезијом, извјештава Индепендент.
Анестезиолог Сухаил Ањум (44) и неименована медицинска сестра ухваћени су у сексу у болници ''Tamseide'' у ''Ashton-under-Lune-у'', у Великом Манчестеру, од "шокираног колеге".
Специјалиста анестезиолог је претходно замолио другу медицинску сестру да привремено прати мушког пацијента током поступка, јер је требао ићи у тоалет. Умјесто тога, др. Ањум је отишао у другу операциону салу и имала сексуалне односе са медицинском сестром.
Гласноговорник Опћег медицинског вијећа (ГМЦ) Andrew Mollou, рекао је да је др. Ањум био анестезиолог за пет захвата у петој операцијској сали тог дана, али да је отишао током трећег захвата. Додао је да је убрзо након тога медицинска сестра ушла у осму операцијску салу и сусрела анестезиолога и медицинску сестру "Ц".
"Описала је како је медицинска сестра Ц имала панталоне спуштене до кољена, с откривеним доњим рубљем, док је доктор везао везицу на његовим панталонама", извијестио је Индепендент.
Др. Ањум се потом вратио у операцијску салу број пет након осмоминутног одсуства. Mollou је додала да пацијент није био у опасности током одсуства анестезиолога и да је поступак протекао без даљњих компликација.
Прије него што је Медицински одбор званично отворио случај, др. Ањум је рекао да не пориче чињенице и признао је да је имао сексуални однос с медицинском сестром. Такођер је признао да су његови поступци могли потенцијално угрозити пацијента. На саслушању пред Медицинским судом, рекао је суду да је напустио болницу Tamseide у фебруару 2024. године и вратио се у родни Пакистан.
Наводно је др. Ањум, који се извинио због својих поступака, објаснио да жели наставити каријеру у Уједињеном Краљевству и обећао "да се ова једнократна грешка у процјени никада неће поновити". У свом свједочењу је рекао: "Било је изузетно срамотно, благо речено. Кривим само себе. Изневјерио сам све. Не само свог пацијента и себе, већ и повјерење и углед институције. Изневјерио сам и колеге који су имали велико поштовање према мени".
Такође је нагласио да се инцидент догодио у вријеме "великог стреса" за његову породицу, након што му се кћерка родила у јануару 2023. "Наша кћерка је рођена пријевремено, с врло малом порођајном тежином. Моја супруга је имала врло трауматичан порођај, било је то врло стресно вријеме. У том тренутку, ми као пар нисмо могли одржати везу. То је имало огроман утјецај на мој лични живот, ментално здравље, добробит и рад у болници", рекао је према писању Индепендента.
