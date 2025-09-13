Кад је чула ову причу промијенила је мишљење о превари, а тврди да ћете и ви

13.09.2025
Прељуба је одувијек била једна од најосјетљивијих тема у везама и браковима. За многе је она највећа издаја и крај повјерења, док други у њој виде посљедицу дубоких пукотина и неправди у односу. Филмови, књиге и пјесме често приказују варалице као лоше људе, а превару као неопростив чин.
Ипак, живот умије да буде сложенији од црно-бијеле слике. Мишљења се мијењају, а једна жена признаје да јој је управо туђе искуство потпуно преокренуло поглед на невјерство.
"Требао ми је излазак. После мјесеци прављења палачинки у облику срца, гуглања трикова за скидање флека и бескрајних дјечјих игара, излазак на раскошно вјенчање без дјеце био је право олакшање. Смијала сам се, плесала и уживала, све док нисам примјетила пријатеља, иначе ожењеног, како флертује са једном гошћом. Била сам згрожена. Интервенисала сам, увјерена да ништа не може оправдати превару."
Одмалена је, каже, учила да су они који варају себични и лоши људи. Серије и филмови приказивали су их као морално покварене, а књиге су учвршћивале ту лекцију кроз трагичне судбине ликова попут Ане Карењине или Мадаме Бовари.
Али, неколико недјеља касније, упознала је Кели. И све што је мислила да зна почело је да се мијења.
Кели је била на факултету када ју је један мушкарац освојио пажњом и поклонима. Говорио је да је она "савршена жена". Брзо су засновали породицу и добили дјецу. На почетку није било црвених заставица, можда тек понеки ироничан коментар, али ништа због чега би отишла.
"На једној вечери њен муж је, пред свима, рекао да Кели ништа не разумије. На другој је њен сваки потез исмијавао. Код куће је био још гори. Говорио јој је да не умије да мисли, да никад није у праву, да ништа не ради како треба."
Контрола је постала опсесивна. На улаз у кућу поставио је сензоре повезане са његовим телефоном, како би у сваком тренутку знао када Кели улази и излази. Говорио је да то ради јер се боји да ће га преварити.
Једног дана, Кели је ипак урадила баш то чега се он "плашио".
"Прво је пољубила другог мушкарца. Послије много година осјетила се жива. Сљедећег пута спавала је с њим. И, умјесто осуде, ја сам осјетила разумијевање. Схватила сам да је њен муж толико психолошки сломио, да јој је једино тијело остало као простор гдје може да одлучи сама."
Кроз разговоре и истраживања, схватила је да Кели није изузетак. Друге жене признале су да су варале како би повратиле осјећај контроле и вриједности. Једна је рекла: "Тражила сам мушку пажњу само да бих се осјећала вриједном и пожељном." Друга је додала: "Када те партнер стално оптужује да вараш, дође тренутак када помислиш - па можда и треба да урадим то."
Научници овај феномен називају "мате бридгинг" - начин да се, у недостатку финансијске или емотивне независности, кроз везу са другом особом пронађе излаз из токсичне и насилне везе.
Ауторка исповијести није наишла само на Кели. Упознала је и Стива. Он је годинама трпео понижавања и контролу своје супруге. Говорила му је да је неспособан, глуп и да ништа не ради како треба. Стив је постао анксиозан, болестан и депресиван. Све док једног дана није потражио утјеху у превари.
"Тек тада је поново повратио самопоуздање, видео излаз и успио да затражи развод."
"У случају Кели и Стива, невјерство је изгледало мање као морални пад, а више као инстинкт за преживљавање."
Психолози објашњавају да у насилним везама људи губе осјећај вриједности, контроле и самосталности. Неки посежу за алкохолом, неки за бјекством, а неки за преваром.
Према студијама, између 20 и 40 одсто људи признаје да је бар једном преварило партнера. Разлози су различити, од мањка пажње и љубави, до потребе за валидацијом и бјекства из контролисаног односа.
Ипак, стигма остаје. Док у Америци 90 одсто испитаних каже да је превара "увијек погрешна", у другим културама на њу гледају другачије. У Јапану, на примјер, једна жена је изјавила да јој уопште не пада на памет да осјећа кривицу, јер испуњава све своје породичне обавезе.
"Знам колико прељуба може да уништи животе и не желим то никоме. Али, након што сам упознала Кели и Стива, схватила сам да понекад иза тог чина стоји много више од хира. Понекад, то је очајнички покушај да се спасе сопствени живот", за крај је испричала за "Хуфф пост".
