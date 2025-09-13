Logo

Кад је чула ову причу промијенила је мишљење о превари, а тврди да ћете и ви

13.09.2025

19:34

Коментари:

0
Кад је чула ову причу промијенила је мишљење о превари, а тврди да ћете и ви

Прељуба је одувијек била једна од најосјетљивијих тема у везама и браковима. За многе је она највећа издаја и крај повјерења, док други у њој виде посљедицу дубоких пукотина и неправди у односу. Филмови, књиге и пјесме често приказују варалице као лоше људе, а превару као неопростив чин.

Ипак, живот умије да буде сложенији од црно-бијеле слике. Мишљења се мијењају, а једна жена признаје да јој је управо туђе искуство потпуно преокренуло поглед на невјерство.

Од осуде до дилеме

"Требао ми је излазак. После мјесеци прављења палачинки у облику срца, гуглања трикова за скидање флека и бескрајних дјечјих игара, излазак на раскошно вјенчање без дјеце био је право олакшање. Смијала сам се, плесала и уживала, све док нисам примјетила пријатеља, иначе ожењеног, како флертује са једном гошћом. Била сам згрожена. Интервенисала сам, увјерена да ништа не може оправдати превару."

Одмалена је, каже, учила да су они који варају себични и лоши људи. Серије и филмови приказивали су их као морално покварене, а књиге су учвршћивале ту лекцију кроз трагичне судбине ликова попут Ане Карењине или Мадаме Бовари.

Али, неколико недјеља касније, упознала је Кели. И све што је мислила да зна почело је да се мијења.

Љубав која се претворила у клопку

Кели је била на факултету када ју је један мушкарац освојио пажњом и поклонима. Говорио је да је она "савршена жена". Брзо су засновали породицу и добили дјецу. На почетку није било црвених заставица, можда тек понеки ироничан коментар, али ништа због чега би отишла.

"На једној вечери њен муж је, пред свима, рекао да Кели ништа не разумије. На другој је њен сваки потез исмијавао. Код куће је био још гори. Говорио јој је да не умије да мисли, да никад није у праву, да ништа не ради како треба."

Контрола је постала опсесивна. На улаз у кућу поставио је сензоре повезане са његовим телефоном, како би у сваком тренутку знао када Кели улази и излази. Говорио је да то ради јер се боји да ће га преварити.

Када забране постану пророчанства

Једног дана, Кели је ипак урадила баш то чега се он "плашио".

"Прво је пољубила другог мушкарца. Послије много година осјетила се жива. Сљедећег пута спавала је с њим. И, умјесто осуде, ја сам осјетила разумијевање. Схватила сам да је њен муж толико психолошки сломио, да јој је једино тијело остало као простор гдје може да одлучи сама."

Није усамљена

Кроз разговоре и истраживања, схватила је да Кели није изузетак. Друге жене признале су да су варале како би повратиле осјећај контроле и вриједности. Једна је рекла: "Тражила сам мушку пажњу само да бих се осјећала вриједном и пожељном." Друга је додала: "Када те партнер стално оптужује да вараш, дође тренутак када помислиш - па можда и треба да урадим то."

Научници овај феномен називају "мате бридгинг" - начин да се, у недостатку финансијске или емотивне независности, кроз везу са другом особом пронађе излаз из токсичне и насилне везе.

Прича која се понавља

Ауторка исповијести није наишла само на Кели. Упознала је и Стива. Он је годинама трпео понижавања и контролу своје супруге. Говорила му је да је неспособан, глуп и да ништа не ради како треба. Стив је постао анксиозан, болестан и депресиван. Све док једног дана није потражио утјеху у превари.

"Тек тада је поново повратио самопоуздање, видео излаз и успио да затражи развод."

Превара као "инстинкт преживљавања"

"У случају Кели и Стива, невјерство је изгледало мање као морални пад, а више као инстинкт за преживљавање."

Психолози објашњавају да у насилним везама људи губе осјећај вриједности, контроле и самосталности. Неки посежу за алкохолом, неки за бјекством, а неки за преваром.

Истраживања и табу

Према студијама, између 20 и 40 одсто људи признаје да је бар једном преварило партнера. Разлози су различити, од мањка пажње и љубави, до потребе за валидацијом и бјекства из контролисаног односа.

Ипак, стигма остаје. Док у Америци 90 одсто испитаних каже да је превара "увијек погрешна", у другим културама на њу гледају другачије. У Јапану, на примјер, једна жена је изјавила да јој уопште не пада на памет да осјећа кривицу, јер испуњава све своје породичне обавезе.

"Знам колико прељуба може да уништи животе и не желим то никоме. Али, након што сам упознала Кели и Стива, схватила сам да понекад иза тог чина стоји много више од хира. Понекад, то је очајнички покушај да се спасе сопствени живот", за крај је испричала за "Хуфф пост".

(Она.рс)

Подијели:

Тагови:

превара

ljubavnica

љубавне везе

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Намјештен тендер за надзор у "Аутопутевима Републике Српске"?

Република Српска

Намјештен тендер за надзор у "Аутопутевима Републике Српске"?

8 ч

0
Због вета Бошњака, Народна скупштина поново бира чланове комисије

Република Српска

Због вета Бошњака, Народна скупштина поново бира чланове комисије

8 ч

0
"Могуће да ново политичко расуло захвата Уставни суд Бих"

Република Српска

"Могуће да ново политичко расуло захвата Уставни суд Бих"

8 ч

0
Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

Сцена

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Несрећа за несрећом у БиХ: Претицао комбијем и изазвао удес

21

34

Трагедија у Бијељини! Ударио ''голфом'' пјешака, погинуо на лицу мјеста - ФОТО

21

25

Цвијановић: Сарадња, односи и повјерење Додика и мене одлични, као и задњих скоро 30 година

21

20

Централне вијести, 13.09.2025.

21

17

Сутра славимо Преподобног Симеона Столпника: Ове обичаје никако не прескачите!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner