Катарина преварила мужа с кумом, оцем и братом: Прави шок приредио супруг

Повјерење је темељ сваког љубавног односа, али када оно једном пукне, тешко га је поновно изградити.
Превара и издаја од најближих људи остављају дубоке емоционалне ране, а шок и разочарање неријетко прерастају у отворене сукобе или крај везе.
Управо таква прича долази из Бразила, гдје је низ невјера, лажи и скривених веза претворио брак Катарине Луиз и њеног супруга Антониа у драматичну сапуницу која је заинтригирала јавност.
Прије неколико мјесеци , 24-годишња Катарина Луиз из Бразила постала је позната због вишеструких превара у браку. Афере су започеле с кумом на дан вјенчања, а наставиле су се са члановима његове породице.
Катарина је свог мужа Антониа преварила управо на дан њиховог вјенчања и то с његовим кумом. Но ту није био крај. У сљедећим мјесецима низ прељуба се наставио па је Бразилка најприје започела везу с кумовим оцем, а убрзо затим и с његовим рођеним братом, наводи портал "О Темпо".
Када је Антонио све открио, одлучио је својој супрузи приредити изненађење. Према писању локалних медија, Катарина је признала да је између ње и кума постојала обострана привлачност још прије вјенчања.
Током карантина неколико су се пута тајно састали, што је довело до афере. Касније се, како је испричала, још више зближила с кумовим оцем. Иако је покушала сакрити ту причу, све је изашло на видјело када се кумов брат, након пијане вечери, похвалио да је и он био с њом. Њен муж је све сазнао управо од њега.
Када је Антонио суочио Катарину с њеним преварама, услиједио је обрт. Показао јој је фотографије на којима је загрљен с другом женом, признајући да с њом има везу већ годину и по, па чак и дијете.
Док је Катарини говорио да одлази на посао у други град, заправо је одлазио код љубавнице и њиховог дјетета. Обоје су тада схватили да је брак изгубио смисао.
“Разговарали смо, обоје фрустрирани и повријеђени. Дошли смо до закључка да је једино рјешење развод, јер наш однос више није био брак двоје људи који се воле и поштују”, преноси споменути медиј.
Прича је изазвала бурне реакције. Дио жена стао је на Катаринину страну, правдајући њене поступке чињеницом да је и сама била преварена, док су други сматрали да је добила оно што је заслужила својим понашањем, пише "Дневно".
