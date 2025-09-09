Младен, Петар и Марко у великим проблемима због фаталне Драженке

Извор:
Фатална црнка залудила је три мушкарца, а љубавни четвороугао ових се дана распламсао и на суду.
У центру необичне правосудно-љубавне афере је фатална Драженка из Загреба која је, судећи по исказима током судских расправа, вртјела око малог прста Младена, Петра и Марка.
“Ма то већ траје јако дуго и на крају је испало да смо нас тројица само глупи мушкарци. Марко је први био с Драженком, након њега с Петром за којег се удала, а онда са мном. И тако у круг”, испричао је судији Младен, пише портал "Даница.хр".
Младен је, наиме, оптужен да је у мају око 16 сати у Загребу мобилним телефоном, којим се користи његова љубавница Драженка, назвао њеног супруга Петра те “у намјери да га уплаши рекао му да ће га убити и избрисати са лица земаљске кугле те да ће му Загреб бити мали, што је код Петра изазвало страх”.
На крају је неправоснажно ослобођен за пријетње смрћу, али државно тужилаштво одмах је уложило жалбу на пресуду наводећи како судија није добро утврдила све чињенице које произлазе из исказа свједока. Младен и даље тврди како никаквих пријетњи није било у том разговору.
“Ја још волим Драженку па сам Петра назвао управо ради ње јер сам с њом био у вези и причала ми је разне грозне ствари које је проживљавала с Петром. Назвао сам га и рекао да јој се извини, да познајем све у улици те да ћу га избацити из улице ако се не извини”, свједочио је оптужени Младен.
Петар је судији испричао како је у браку с Драженком од 1. јула 2023. године, а у бракоразводној парници од септембра исте године. Младен је био Драженкин љубавник, каже, па је због тога све и букнуло. Потврдио је да га је Младен назвао с Драженкина мобилног телефона и запријетио му смрћу.
Драженка пак каже да је Петар њен бивши супруг, али су опет у ванбрачној заједници, а Младен њен бивши партнер. Истиче да је Младен назвао назвао Петра с њеног телефона док је она била поред њега па је чула садржај разговора.
“Сјећам се да је Младен рекао Петру нешто у смислу да ће га иселити из улице, да ће му Загреб бити премали, колико се сјећам то је било то. Не могу се сјетити да би било још неких других пријетњи”, каже Драженка.
На суду је свједочио и Марко, Драженкин комшија, за којег Младен тврди да је такође био њен љубавник. Каже како станује у истој кући у Загребу с Драженком и Петром – они живе у приземљу, он на спрату.
Био је код куће и чуо гадну буку тог дана па је изашао и видио Младена како одлази.
Њему је касније дошао Петар којег је у том тренутку на мобилни назвао Младен.
"Ставио га је на звучник па сам чуо нешто у смислу да је град премали, да ће га макнути са лица земље и у том смислу. Рекао сам му да то пријави полицији, што је он исти дан учинио”, изјавио је Марко.
Младен је, дакле, на крају ослобођен оптужбе за пријетње смрћу. Тужиоци су се жалили Жупанијском суду који би ускоро могао одлучивати о основаности такве пресуде. Драженка и Петар и даље живе заједно.
