Младић из БиХ запросио дјевојку, она га одбила - ВИДЕО

13.09.2025
Друштвеним мрежама шири се снимак пропале вјеридбе наводно настао у БиХ.
Наиме, како пише уз поменути видео, младић је у Великој Кладуши запросио дјевојку, а она га хладно одбила.
Упорно је понављала једну реченицу.
"Млада сам да се удаје", говорила је дјевојка младићу.
Није познато да ли је у питању шала или се све заиста одиграло како пише у опису снимка, али су поједини у коментарима писали да младић и дјевојка уопште нису у вези.
