Младић из БиХ запросио дјевојку, она га одбила - ВИДЕО

Извор:

АТВ

13.09.2025

16:22

Коментари:

0
Младић из БиХ запросио дјевојку, она га одбила
Фото: Screenshot

Друштвеним мрежама шири се снимак пропале вјеридбе наводно настао у БиХ.

Наиме, како пише уз поменути видео, младић је у Великој Кладуши запросио дјевојку, а она га хладно одбила.

Упорно је понављала једну реченицу.

"Млада сам да се удаје", говорила је дјевојка младићу.

Ким Џонг Ун

Свијет

Ким Џонг Ун покренуо офанзиву

Није познато да ли је у питању шала или се све заиста одиграло како пише у опису снимка, али су поједини у коментарима писали да младић и дјевојка уопште нису у вези.

vjeridba

просидба

Велика Кладуша

Коментари (0)
