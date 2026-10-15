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Нема везе са свађом: Једна реченица је знак да љубав блиједи

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15.10.2026 12:06

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Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Понекад се двоје људи удаљавају толико тихо да ни сами не примјете када су престали да буду блиски. А један од првих знакова може се крити у сасвим обичним ситуацијама и реченицама.

"Види како је лијеп залазак сунца."

"Знаш шта ми се данас догодило?"

"Хоћеш да ти покажем нешто?"

На први поглед, ништа посебно. Ипак, управо овакви тренуци могу много да говоре о томе како функционише једна веза.

Мала Цана

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Када престајемо да примјећујемо једно друго?

Психолог Џон Готман, познат по истраживањима партнерских односа, описује такве тренутке као мале покушаје повезивања. То не морају бити романтични гестови.

Некада је то питање, осмијех, додир или једноставна жеља да са партнером подијелимо нешто што нам је привукло пажњу.

Важно је оно што се догоди сљедеће. Ако партнер застане, погледа нас и заинтересује се за оно што говоримо, макар на неколико секунди, показује да је присутан.

Али ако се такви покушаји стално завршавају ћутањем, гледањем у телефон или незаинтересованим одговором, с временом се може појавити осјећање усамљености, чак и када двоје људи живи под истим кровом.

Није ствар у једној пропуштеној реченици

Наравно, нико не може бити пажљив баш сваког тренутка. Умор, посао и свакодневне обавезе понекад нам одвуку пажњу. Проблем настаје када игнорисање постане образац.

Ауто

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Један партнер покушава да започне разговор, други не реагује. Сљедећи пут покушај је краћи. Послије неког времена можда потпуно нестане. И тако се догоди нешто необично: пар се више готово и не свађа, али нема ни много тога да подијели.

Мала промјена која може много да значи

За поновно успостављање блискости нису увијек потребни скупи изласци, путовања или велики романтични гестови. Понекад је довољно спустити телефон када партнер почне да говори, поставити додатно питање или показати искрено интересовање.

Исто тако, важно је отворено рећи када нам недостаје пажња, умјесто очекивања да друга особа сама погоди шта осјећамо.

Нада Обрић

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Јер љубав се не показује само великим ријечима. Често се најјасније види у оном малом, свакодневном тренутку када партнер жели нешто да подијели са нама — а ми одлучимо да га заиста саслушамо.

(24 седам)

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Тагови :

љубавне везе

раскид везе

љубавни проблеми

партнерски однос

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