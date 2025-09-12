Осам неочекиваних показатеља да сте привлачнији него што мислите

12.09.2025
Мислите ли да је физички изглед пресудан за привлачност?
Ново истраживање објављено у часопису British Journal of Psychology могло би да вас разувјери, пише Вице.
У истраживању су учесници оцјењивали привлачност особа на основу изолованих особина попут гласа, мириса и покрета, а резултати су показали да је наша перцепција привлачности пуно компликованија него што се мисли.
У комбинацији с увидима психошкиње Франческе Тигинен, саставили су листу неочекиваних знакова који откривају да сте можда привлачнији него што сте свјесни.
Вјеровали или не, глас особе може да остави снажнији утисак од њеног лица. Истраживање је показало да су тон, темпо и боја гласа снажније повезани с укупном привлачношћу него сам физички изглед. Постоји нешто у звуку нечијег гласа с чиме се инстинктивно повезујемо, чак и када не видимо особу која говори.
Мирис и изглед не иду увијек руку под руку. Неко може да буде визуелно изузетно привлачан, али ако вам његов природни мирис не одговара, привлачност може да нестане. Мирис погађа наше инстинкте, а реакција на њега је спонтана и нешто што не можемо свјесно да контролишемо.
Иако се често говори о важности самопоузданог држања и говора тијела, начин на који се неко креће није се показао као снажан показатељ привлачности. Покрети могу обликовати први утисак, али сами по себи немају пресудан утицај на то како ће вас други доживјети.
Да ли сте икада приметили да неко брзо подигне обрве кад вас угледа? Тај несвјесни покрет, познат као "бљесак обрвама", често је аутоматски сигнал занимања. Иако траје тек делић секунде, већина људи га подсвесно региструје као знак позитивне реакције.
Ако вам неко непрестано нуди помоћ или чини мале услуге без да му то тражите, то би могао да буде знак да вас сматра привлачном особом. Психолози то понекад објашњавају "хало ефектом" - када нас неко привлачи, склонији смо да му приписујемо и друге позитивне особине те желимо да му будемо на услузи.
Парадоксално, изостанак комплимената на рачун изгледа може бити знак да сте врло привлачни. Људи често претпостављају да сте свјесни своје љепоте и да комплименте чујете стално, па сматрају да нема потребе изговарати их наглас. Тишина у овом случају није нужно негативна.
Контакт очима који траје дуже од уобичајеног јасан је знак интереса. Када нечији поглед остане на вама и након што је разговор завршен или је престала потреба за гледањем, то је снажан показатељ да сте окупирали његову пажњу на посебан начин.
Када поменете неку своју несигурност или ману, а људи око вас реагују с искреним изненађењем, то је јасан знак да вас они виде у потпуно другачијем свјетлу. Јаз између ваше самоперцепције и начина на који вас други доживљавају често открива да су ваше "мане" непримјетне или чак симпатичне другима.
Привлачност је слојевита и често се заснива на неочекиваним детаљима. Понекад оно што некога привуче нема везе с вашим лицем, већ с начином на који звучите, крећете се или једноставно постојите у простору, чак и када се уопште не трудите да оставите утисак, преноси Б92.
