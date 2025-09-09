Ови фактори су кључни: Брачни парови често дијеле исте психијатријске поремећаје

09.09.2025
За људе који су у дугорочној вези, заједно живе и емоционално су повезани, попут брачних партнера, нове студије су показале да се неке здравствене карактеристике могу јавити код обоје.
Здравствени проблеми тако се могу дијелити у пару и то се односи и на психијатријске поремећаје.
На основу новог истраживања и анализе више од 6 милиона парова широм Тајвана, Данске и Шведске, међународни тим истраживача је открио да су људи знатно склонији истим психијатријским стањима као и њихови партнери него што би се очекивало.
Та стања укључују шизофренију, поремећај пажње са хиперактивношћу (АДХД), депресију, аутизам, анксиозност, биполарни поремећај, опсесивно-компулзивни поремећај (ОКП), злоупотребу одређених супстанци и анорексију.
''Открили смо да већина психијатријских поремећаја има конзистентне корелације супружника и то током различитих генерација, што указује на њихов значај у популационој динамици психијатријских поремећаја'', пишу истраживачи у раду објављеном у часопису “Nature Human Behaviour”.
Ријеч је о феномену који истраживачи називају корелацијом супружника, а неке од највећих корелација су раније примјећене у смислу вјерских увјерења, политичким ставова, у нивоу образовања и (зло)употреби одређених супстанци.
Научници се слажу да су у питању 3 фактора:
1. Обично бирамо партнере попут себе,
2. Наш избор партнера је условљен разним ограничењима,
3. То што парови који дуго живе заједно и у истом окружењу имају тенденцију да постану сличнији.
Према истраживачима, сва три утицаја су вјероватно овдје укључена, а издвајање најважнијег је тешко.
Упркос различитим културама и здравственим системима у ове три земље, резултати су били статистички слични у цијелом скупу података, иако је било неких разлика када је ријеч о опсесивно-компулзивном поремећају, биполарном поремећају и анорексији.
''Као што наши резултати показују, сличност супружника и особа које живе у пару када је ријеч о психијатријским поремећајима је досљедна у свим земљама и траје кроз генерације, што указује на универзални феномен'', пишу истраживачи.
Сличност супружника и особа које живе у пару када је ријеч о психијатријским поремећајима је досљедна у свим земљама обухваћених студијом.
Постоје нека ограничења о којима треба говорити овдје: студија није правила разлику између парова који су се упознали прије или послије званичне дијагнозе, на примјер.
Међутим, обрасци су довољно јаки – и у довољно великој групи људи – да би били значајни у проучавању менталног здравља.
Узастопне генерације су анализиране само на Тајвану, не и у Данској и Шведској, а истраживачи желе да виде више података укључених у будућа истраживања. Такође је потребна дубља анализа разлога зашто се ова корелација јавља.
Тим истраживача је такође открио да родитељи са истим поремећајем повећавају ризик од његове појаве и код своје дјеце. Ово има важне импликације за проучавање разних психолошких стања: студије и анализе углавном претпостављају да су наши обрасци упознавања и спаривања за заједнички живот углавном случајни, али ово истраживање и то доводи у питање, пише РТС.
Када би се и тај фактор боље анализирао, то би било од значаја за проналажење најбоље методе лијечења.
