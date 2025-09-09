Logo
Ови фактори су кључни: Брачни парови често дијеле исте психијатријске поремећаје

09.09.2025

15:47

Фото: pexels

За људе који су у дугорочној вези, заједно живе и емоционално су повезани, попут брачних партнера, нове студије су показале да се неке здравствене карактеристике могу јавити код обоје.

Здравствени проблеми тако се могу дијелити у пару и то се односи и на психијатријске поремећаје.

На основу новог истраживања и анализе више од 6 милиона парова широм Тајвана, Данске и Шведске, међународни тим истраживача је открио да су људи знатно склонији истим психијатријским стањима као и њихови партнери него што би се очекивало.

Кључно: Бирамо партнере попут себе

Ријеч је о феномену који истраживачи називају корелацијом супружника, а неке од највећих корелација су раније примјећене у смислу вјерских увјерења, политичким ставова, у нивоу образовања и (зло)употреби одређених супстанци.

Научници се слажу да су у питању 3 фактора:

1. Обично бирамо партнере попут себе,

2. Наш избор партнера је условљен разним ограничењима,

3. То што парови који дуго живе заједно и у истом окружењу имају тенденцију да постану сличнији.

Према истраживачима, сва три утицаја су вјероватно овдје укључена, а издвајање најважнијег је тешко.

Упркос различитим културама и здравственим системима у ове три земље, резултати су били статистички слични у цијелом скупу података, иако је било неких разлика када је ријеч о опсесивно-компулзивном поремећају, биполарном поремећају и анорексији.

''Као што наши резултати показују, сличност супружника и особа које живе у пару када је ријеч о психијатријским поремећајима је досљедна у свим земљама и траје кроз генерације, што указује на универзални феномен'', пишу истраживачи.

Сличност супружника и особа које живе у пару када је ријеч о психијатријским поремећајима је досљедна у свим земљама обухваћених студијом.

У студији се не зна да ли су се парови упознали прије или послије дијагнозе

Постоје нека ограничења о којима треба говорити овдје: студија није правила разлику између парова који су се упознали прије или послије званичне дијагнозе, на примјер.

Међутим, обрасци су довољно јаки – и у довољно великој групи људи – да би били значајни у проучавању менталног здравља.

Узастопне генерације су анализиране само на Тајвану, не и у Данској и Шведској, а истраживачи желе да виде више података укључених у будућа истраживања. Такође је потребна дубља анализа разлога зашто се ова корелација јавља.

Тим истраживача је такође открио да родитељи са истим поремећајем повећавају ризик од његове појаве и код своје дјеце. Ово има важне импликације за проучавање разних психолошких стања: студије и анализе углавном претпостављају да су наши обрасци упознавања и спаривања за заједнички живот углавном случајни, али ово истраживање и то доводи у питање, пише РТС.

Када би се и тај фактор боље анализирао, то би било од значаја за проналажење најбоље методе лијечења.

Тагови:

Брак

psihijatar

bračni parovi

