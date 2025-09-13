Исповијест: Преварила мужа са колегом са посла, карма је стигла брже него икад

13.09.2025
Превара никада не пролази без посљедица, али начин на који се открије често оставља још дубље ожиљке.
На Редиту се недавно појавила исповијест жене која је мужу, током породичног окупљања, признала да га вара и то пред педесетак чланова његове породице. Мислила је да ће тако започети нови живот са колегом из ресторана, али убрзо је доживјела потпуни преокрет.
Жена је објаснила да њен муж није радио већ осам мјесеци јер је добио отказ због појављивања пијан на послу. Док је он дане проводио уз игрице, она је зарађивала радећи дупле смјене. У том периоду упознала је колегу бармена: "Паметан, амбициозан, имао је свој ауто, а не да сваки дан користи мој. Почели смо да причамо, затим да се дописујемо, па да се виђамо након посла. Рекао ми је: ‘Заслужујеш некога ко може да ти пружи, а не губитника који само игра игрице.’ И повјеровала сам му."
Све је кулминирало током окупљања у дворишту свекрвине куће.
"Педесет људи је било ту. Мој муж се хвалио како је побиједио на неком онлајн турниру. Када га је рођак питао за посао, слагао је да има добре понуде. Ја сам пукла. Устала сам и рекла: ‘Није аплицирао нигдје три мјесеца. Завршила сам с тим. Остављам га због некога ко има прави посао и амбицију.’"
Цијела породица занијемила. Његово лице побијелило, а свекрва је пришла и ошамарила је пред свима: "Изађи из моје куће одмах." Жена је отишла са само торбицом и исте вечери преселила се код колеге, убијеђена да започиње нови живот.
Срећа је, међутим, трајала само два мјесеца.
"Открила сам да се мој колега виђа и са новом хостесом, и са једном конобарицом. Затекла сам их у његовом кревету. Рекао ми је: ‘Нисам никад рекао да смо ексклузивни.’"
Без дома и подршке, нашла се у безизлазној ситуацији. Муж је промијенио браве, породица јој је окренула леђа, а колега јој је задржао депозит за стан који су планирали да изнајме. Данас ради за минималац у ресторану брзе хране поред аутопута, док је бивши муж пронашао посао у грађевинској фирми, купио нови камионет и, према њеним ријечима, изгледа срећније него икад.
"Још увијек памтим тренутак када сам устала и све изговорила. Тада сам мислила да сам супериорна и паметна, а заправо сам спалила све мостове. Питам се да ли је било неопходно да га понизим пред свима? Или сам била само сурова?", написала је на Редиту.
Коментари су били подијељени. Неки су је подржали ријечима: "Имала си храбрости да кажеш истину, држи се и тражи бољи посао." Али већина је била оштрија:
"Апсолутно окрутно, добила си своју карму", "Могла си да разговараш с њим приватно, а не да га понижаваш", "Постоји прави и погрешан начин да се нешто уради, а ти си изабрала овај други."
