Аутор:АТВ редакција
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Када се све свадбене припреме коначно приведу крају, а младенци жељно ишчекују најважнији дан у животу, један поглед на временску прогнозу и најављену кишу може дјеловати као приличан шок.
Да ли одмах треба паничити и мислити да је брак осуђен на пропаст или природа заправо шаље потпуно другачију поруку и најављује вечну љубав? Народна вјеровања која се вијековима преносе са кољена на кољено откривају шта заиста значи када на дан вјенчања падне киша.
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У нашој култури, временске прилике на дан када се прави свадба одувијек су носиле посебно значење. Док једни вјерују да пљусак доноси срећу, други траже скривен смисао у свакој капи. Ова необична народна вјеровања показују како се симболика кише мијењала кроз историју и зашто би младенци требало да се опусте и уживају у свом посебном дану.
Данас је сасвим уобичајено правити вјенчања током прољећа и љета, али у давна времена свадбе су се организовале увијек у јесен. За то је постојао веома рационалан разлог, јер током љета нико није имао времена за славље, бирање одјеће и гозбе, пошто се напорно радило на пољу, узгајао се род и спремале су се залихе за дугу зиму.
Тек када би се сви ти тешки послови завршили у јесен, а воће и поврће обрали, породице су могле у потпуности да се посвете великом слављу. Међутим, јесење вријеме обично доноси вјетар и честе падавине. Како не би покварили празнично расположење и унијели немир међу младенце, људи су смислили вјеровање да је киша на свадби заправо знак да је брак благословен на небесима.
Вода је била неопходна за добар род и сматрала се симболом очишћења, па се киша повезивала са будућим богатством, благостањем и чистоћом породичних односа без људске пакости и урока.
Постоји још једно занимљиво објашњење које потиче из старих времена. Стари Словени су поштовали врховног бога Перуна, који је владао громом, муњом, вјетром и падавинама. У таквом окружењу, кишни дан није могао да буде лош знак, јер се вјеровало да сам Перун даје свој благослов за ново вјенчање.
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У зависности од тога када и како пада, традиција издваја низ лијепих предзнака повезаних са кишом на дан вјенчања:
Наравно, увијек постоје и они који у свему виде лош знак. Појединци сматрају да су капљице кише симбол суза које ће млада пролити у браку, а као лош предзнак наводе и јаке, непрекидне падавине које прелазе у невријеме са грмљавином. Такође, вјерује се да ако младожења на путу до матичара стане у бару, то доноси развод због његове склоности ка алкохолу.
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Међутим, постоје тумачења по којима су оваква негативна вјеровања измислили злобни људи који нису жељели срећу младенцима. Ако младенци допусте себи да вјерују у лоше прогнозе, сами у својој глави стварају негативан сценарио, јер се у животу често остварује оно у шта највише вјерујемо.
Зато не треба бринути, већ сваку кишу окренути у своју корист. Шарени кишобрани, кувано вино, топли чај и фотографисање у јарким гуменим чизмама могу створити најљепше и најоригиналније успомене са вјенчања, јер на ваш посебан дан важе само ваша правила!
(ЖенаБлиц)
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