Аутор:АТВ редакција
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Истраживање спроведено на 546 одраслих особа из САД и Канаде показало је да 38 одсто испитаника током секса са партнером машта о некој другој особи.
Ипак, истраживачи истичу да то само по себи не мора да значи да у вези нешто није у реду.
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У истраживању су учествовале одрасле особе које су у вези најмање шест мјесеци, а међу испитаницима су подједнако били заступљени припадници сексуалних и родних мањина, као и особе које не припадају тим групама. Учесници су описали своје посљедње сексуалне фантазије током самозадовољавања и секса са партнером.
Потом су попунили упитник са 50 питања и одговорили на питања о задовољству везом, сексуалном животу и сексуалној жељи. Два истраживача су независно утврдила да ли су учесници маштали искључиво о партнеру, о некој другој особи или о партнеру и другим особама.
Око 56 одсто фантазија током самозадовољавања односило се на особе изван везе, док је само 26 одсто било искључиво усмјерено на партнера. Током секса са партнером разлика је била мања: 35 одсто испитаника маштало је само о партнеру, а 38 одсто о некој другој особи.
Разликовао се и садржај фантазија. Током секса са партнером испитаници су чешће маштали о њежности, емоционалној блискости и интимности, док су фантазије током самозадовољавања биле еротски интензивније, нарочито када су укључивале неку другу особу.
Код особа у моногамним везама ова разлика била је посебно изражена, док су особе у немоногамним везама нешто чешће маштале и о партнеру и о другим особама.
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"Људи могу имати различите врсте сексуалних фантазија у различитим ситуацијама. Фантазије током секса са партнером обично су нежније и чешће укључују партнера", рекли су за ПсајПост аутори студије Аки М. Гормезано и Сари М. ван Андерс.
Испитаници који су осјећали снажну сексуалну жељу према партнеру чешће су о њему имали фантазије испуњене страшћу и њежношћу. С друге стране, они који су осјећали већу сексуалну привлачност према непознатим особама чешће су маштали о другима.
Особе које су биле задовољније својим сексуалним животом чешће су маштале о партнеру, а рјеђе о особама изван везе. Међутим, истраживачи нису пронашли директну повезаност између тога о коме неко машта и укупног задовољства везом.
Аутори упозоравају да су учесници своје фантазије описивали на основу сјећања и да је истраживање спроведено само у једном временском периоду. Због тога није јасно да ли веће сексуално задовољство подстиче маштање о партнеру или маштање о партнеру доприноси већем сексуалном задовољству.
"Наши резултати описују опште трендове, а не чврста правила која важе за појединце или везе", нагласили су аутори и додали да би јаснију слику могла да пруже истраживања у којима би учесници свакодневно бележили своје фантазије, преноси б92.
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