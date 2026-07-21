Све је јасно у четири минута: Да ли је ваш дејт пропао на старту?

Аутор:АТВ редакција
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Припреме за први састанак често су узалудне, јер већина људи романтичну хемију и потенцијал везе несвјесно процијени већ у прва четири минута разговора.
Припреме за први састанак често су узалудне, јер већина људи романтичну хемију и потенцијал везе несвјесно процијени већ у прва четири минута разговора.
Припреме за први састанак, од одабира одјеће до увјежбавања тема за разговор, често су потпуно узалудне. Пажљиво планирање нема великог утицаја на крајњи исход, јер кључна одлука пада несвјесно, и то чим започне први разговор.
Већина људи романтичну хемију процијени у оквиру прве четири минута, често и прије него што пиће стигне на сто. Јехан Рајендра, оснивач апликације за упознавање "Агилис", тај период назива критичним прозором за обраду информација.
"Током тих првих неколико минута људи подсвјесно обрађују гомилу информација", појаснио је Рајендра.
Он објашњава како људи у тим почетним тренуцима непрестано и углавном несвјесно шаљу сигнале. Отворено држање тијела, контакт очима, нагињање према саговорнику или држање дистанце сигнали су које је много лакше прочитати него што се мисли.
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Кључну улогу има и сам ток разговора. Рајендра истиче да је лош знак ако комуникацију одржава само једна особа, јер права хемија захтијева природну размјену. Ако разговор запиње већ након четири минута, то је јасан показатељ да дубље повезаности неће бити.
Поред разговора, смјех у првим минутима има јединствен учинак. Ако се двоје људи на самом почетку искрено насмије, прије него што стигну да глуме, вјероватно се слажу око битних ствари и функционишу на истој фреквенцији.
То је потврдила и анализа података са чак шест хиљада и шест стотина брзих састанака. Студија је открила да су утисци из прве три до четири минута изузетно поуздан показатељ да ли ће пар договорити нови сусрет.
Александер Бекстер, истраживач са Универзитета у Калифорнији и један од аутора студије, рекао је да га је највише изненадио фактор компатибилности. Показало се да је специфична привлачност између двоје људи била пресудна, независно од тога колико је неко од њих био објективно атрактиван.
Непријатна је истина да су људи тога вјероватно одувијек свјесни, само што су прије признавања те чињенице обично одрађивали цијелу вечеру, пише Супержена.
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