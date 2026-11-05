У којим ситуацијама мушкарци најчешће варају?

Аутор:АТВ редакција
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Шанса да преваримо партнера је двапут већа у 39. години него у било којој другој – показало је истраживање британског портала за проналажење партнера ИлицитЕнцоунтерс.
Закључено је да је ова бројка за многе представља прекретница у животу, пошто тада улазе у кризу средњих година или проживљавају другу младост.
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Такође, истраживање указује да људи варају да би придобили партнерову пажњу, нарочито ако се осјећају запостављено и да није искључена превара из освете, преноси супержена.
Наведено је и 5 најчешћих разлога зашто неко вара:
1. Недостатак узбуђења у кревету (76 одсто)
2. Добра је прилика (54 одсто)
3. У вези је постало досадно (46 одсто)
Сцена
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4. Поновно успостављање контакта са старом љубави на друштвеним мрежама (28 одсто)
5. Жеља за промјеном (22 одсто).
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