Logo

У којим ситуацијама мушкарци најчешће варају?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
05.11.2026 20:57

Коментари:

0
Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Шанса да преваримо партнера је двапут већа у 39. години него у било којој другој – показало је истраживање британског портала за проналажење партнера ИлицитЕнцоунтерс.

Закључено је да је ова бројка за многе представља прекретница у животу, пошто тада улазе у кризу средњих година или проживљавају другу младост.

Вријеме, временска прогноза

Друштво

Враћа нам се преко 20 степени: Ево и када тачно

Такође, истраживање указује да људи варају да би придобили партнерову пажњу, нарочито ако се осјећају запостављено и да није искључена превара из освете, преноси супержена.

Наведено је и 5 најчешћих разлога зашто неко вара:

1. Недостатак узбуђења у кревету (76 одсто)

2. Добра је прилика (54 одсто)

3. У вези је постало досадно (46 одсто)

Здравко Чолић

Сцена

Здравко Чолић за 45 минута наступа зарадио 45.000 евра

4. Поновно успостављање контакта са старом љубави на друштвеним мрежама (28 одсто)

5. Жеља за промјеном (22 одсто).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

љубавне везе

Љубав

превара

љубавни проблеми

Коментари (0)

Више из рубрике

Развод

Љубав и секс

Мушкарци откривају разлоге зашто су се развели: Кап која је прелила чашу

1 д

0
Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.

Љубав и секс

Начин комуникације који уништава сваку љубавну везу

2 д

0
Призор обилази регион: Супруга се брутално осветила љубавници

Љубав и секс

Призор обилази регион: Супруга се брутално осветила љубавници

1 седм

0
Љубав

Љубав и секс

Зашто је љубав послије 40. године најстабилнија

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима