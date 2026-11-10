Зашто људи након преваре партнера желе да узврате истом мјером?

Аутор:АТВ редакција
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Понекад се јавља снажна потреба да друга страна осјети исти бол, али таква одлука може додатно да закомпликује већ нарушен однос.
Невјерство може озбиљно да пољуља повјерење, самопоуздање и осјећај сигурности у вези. Док једни покушавају да сазнају зашто се превара догодила, други размишљају о томе да партнеру узврате истом мјером.
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Овакво понашање често се назива "превара из освете", а иза њега се могу крити повријеђен понос, бијес и жеља да се поново успостави осјећај контроле.
Када особа доживи издају, може имати утисак да је изгубила моћ одлучивања у сопственој вези. Узвраћање преваром тада може дјеловати као начин да се однос снага изједначи.
Међутим, жеља за осветом не значи нужно да особа заиста жели неког другог. Понекад јој је важније да партнер разумије колико ју је повриједио.
Послије невјерства многи почињу да преиспитују сопствену привлачност и вриједност. Пажња друге особе тада може изгледати као потврда да су и даље пожељни.
Проблем настаје када се нова интимна веза користи само као средство за ублажавање бола или изазивање љубоморе.
Иако узвраћање истом мјером може пружити краткотрајан осјећај задовољства, оно не рјешава основни проблем – изгубљено повјерење.
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Напротив, може створити додатну кривицу, нове сукобе и још већу емоционалну удаљеност.
Психолози зато указују на важност разумијевања сопствених осјећања прије доношења одлука које могу имати дугорочне посљедице.
Умјесто импулсивне реакције, корисније је дати себи време да се почетни бијес смири. Тек тада је лакше одлучити да ли однос заслужује нову шансу или је растанак здравији избор.
(24седам)
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