Аутор:АТВ редакција
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На почетку љубавне везе често смо усредсређени на све оно што нам се допада код друге особе. Ипак, већ током првих недјеља упознавања могу се појавити одређени обрасци понашања који нам много говоре о томе какав ће неко бити партнер на дуже стазе.
Замислите ситуацију: нова особа у вашем животу вам прича о претходној вези у којој је друга страна, према њеним ријечима, била ужасна, манипулативна или неуравнотежена. Сазнајете и да су јој бивши надређени били неспособни, колеге љубоморне, пријатељи су је издали, а породица је никада није разумјела.
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Без обзира на то о којој животној ситуацији говори, прича је увијек слична: за све су криви други, док је она сама увијек жртва њихових поступака.
На први поглед, таква особа може вам чак изазвати сажаљење. Можда ћете стећи утисак да је у животу доживјела много неправди и да јој је потребан неко ко ће је коначно разумјети. Али ако пажљивије слушате, можете примјетити нешто веома важно: ни у једној од тих прича она не преузима ни најмањи дио одговорности за оно што се догодило.
Способност преузимања одговорности за сопствене поступке један је од кључних темеља здраве везе. Сви правимо грешке, понекад реагујемо непримјерено, повриједимо некога или донесемо погрешну одлуку.
Емоционално зрела особа способна је да препозна свој дио одговорности, извини се и размисли о томе шта би сљедећи пут могла да уради другачије.
Међутим, особа која досљедно криви друге за све проблеме може избјегавати суочавање са самом собом. Умјесто да се запита на који је начин и сама допринијела одређеном сукобу, одговорност пребацује на своју околину. На тај начин не мора да мијења своје понашање, јер је у њеним очима проблем увијек негдје другдје.
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Упозорење: Ако су за све њене претходне проблеме били криви други, постоји велика могућност да ћете прије или касније и ви бити криви за све.
Када између вас дође до првог озбиљнијег сукоба, ова особа вјероватно неће бити спремна да саслуша вашу страну приче:
Умјесто да рјешавате проблем, изнова ћете се налазити у ситуацији у којој морате да оправдавате своја осјећања и доказујете да нисте одговорни за њено понашање.
Један од најједноставнијих начина да већ на почетку упознавања препознате овакав образац јесте да пажљиво слушате како партнер говори о својим претходним везама. Није ништа лоше у томе што је неко имао лоша искуства или је заиста био повријеђен у прошлости. Међутим, важно је да ли је способан да о тим искуствима говори уз одређену дозу самопреиспитивања.
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Током првог мјесеца везе можда још нећете доживјети неки већи сукоб, али можете посматрати мале, свакодневне ситуације:
Управо такви тренуци често говоре много више од великих романтичних гестова и лијепих ријечи. Здрава веза се, наиме, не заснива на томе да партнери никада не ураде ништа погрешно, већ на томе да су обоје спремни да признају грешке, преузму одговорност и заједно траже рјешења, преноси СуперЖена.
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