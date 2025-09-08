Психолози савјетују: Ово су предности досаде код дјеце

08.09.2025
19:43
Коментари:0
Када дијете изговара ону чувену реченицу "досадно ми је" не мора увијек значити стварну досаду, понекад је то само сигнал за неку дубљу емоционалну потребу. Управо зато је важно да родитељи препознају када је ријеч о пукој жељи за пажњом, а када је у питању нешто више.
Психолози наглашавају да није свако дијете које дође са реченицом да му је досадно у истој ситуацији и одговор на то не би увијек требало да буде да игноришете дијете или да га натјерате да само пронађе нешто за рад, посебно ако је још мало.
"Могуће је да мисле да им је досадно, али у ствари су гладни, или се осјећају запостављено у том тренутку. Можда су тужни, а 'досадно ми је' је лакше рећи него препознати и признати таква осјећања". Зато се родитељима мале дјеце савјетује да процијене ситуацију у којој се дијете налази када каже да му је досадно.
Свијет
Шок након што је бик убио човјека: Језиви снимак потресао свијет
Важно је погледати ширу слику - то значи да би родитељи требало да обрате пажњу на друге знакове у дјететовом понашању који могу указивати на потребу за ближим контактима, више заједничког времена или на неку емоцију коју дијете не умије другачије да изрази. Укратко, важно је да се укључите када дијете каже да му је досадно, умјесто да ту реченицу одмах отпишете као обичан захтјев за пажњом.
Када утврдите да је дјетету заиста досадно, поставља се питање - да ли треба одмах да реагујете, понудите неку активност, одвратите му пажњу или га на неки други начин изведете из тог стања?
Према ријечима стручњака, добро је да дјеца понекад остану у том осјећају досаде, али тек када имају алате да се са њим изборе.
"Уопштено, дјеца треба да имају вријеме без планираних активности, током којег могу да буду сама са својим мислима и истражују свијет око себе, без потребе да то буде кроз играчке или организоване активности", објашњава она.
Србија
Вучевић: Курти поново звецка оружјем
Међутим, овакав, готово медитативни приступ, прихватање тишине и сопствених мисли без сталних спољашњих стимуланса, тражи вријеме и вјежбу. Нарочито у данашњем дигиталном свијету, дјеца често нису навикла на тренутке без екрана и строго организованих обавеза.
"Таквој дјеци ће требати више подршке у томе да науче шта су прикладне активности и које могућности имају. Мало вођења и сугестија могу бити веома корисна док развијају способност да поднесу тишину и одсуство структуре".
То може значити да им припремите материјал за креативан пројекат којим могу самостално да се баве, или да им предложите одлазак у парк гдје могу слободно да се играју или смишљају сопствене игре.
Досада може да има бројне користи за дјецу - слободно вријеме без унапријед планираних активности подстиче креативност, самосталност и истраживање, што позитивно утиче на самопоуздање и развој вјештина рјешавања проблема, пише Рarents.
Сцена
Марина Висковић: Треба ми 9.000 евра за живот
Важно је и како родитељи говоре о досади. Иако ће се дјеца с појмом досаде сусретати у школи и међу вршњацима, начин на који о њој причате код куће утицаће на њихов доживљај. Ако им не покажете да непланирано вријеме може бити вриједна прилика за креативност и слободу од стално заказаних активности, дјеца ће досаду доживљавати као нешто искључиво негативно од чега треба побјећи - умјесто да је прихвате као нешто корисно. Родитељи би требало да обрате пажњу на то како сами користе ријеч "досада" и како описују вријеме без обавеза. Дјеца могу несвесно да усвоје поруку да је "лоше" сједити и не радити ништа.
Република Српска
Будућност Српског језика под знаком питања
"Зато, умјесто да кажете 'ништа не радиш', можете рећи: 'имаш вријеме за нешто креативно' или 'вријеме за истраживање'.
Такве суптилне промјене у начину изражавања могу утицати на то како дијете доживљава те ситуације, односно да их не види као нешто лоше, већ као простор за раст, преноси РТ Балкан.
Република Српска
1 д0
Свијет
1 д0
Занимљивости
1 д0
Друштво
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму