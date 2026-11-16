Аутор:АТВ редакција
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Дијете добија половину свог генетског материјала од мајке, а половину од оца, а управо комбинација тих гена утиче на његов изглед, темперамент, тјелесну грађу и одређене биолошке карактеристике.
Неке особине могу бити веома очигледне, док се друге не виде споља, али могу имати важну улогу током читавог живота.
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Отац може пренијети гене који учествују у одређивању боје очију, боје и структуре косе, црта лица и других физичких особина. Ипак, коначан изглед дјетета резултат је комбинације гена оба родитеља.
Гени оба родитеља учествују у одређивању потенцијалне висине, пропорција тијела, грађе костију и других физичких карактеристика. Зато дијете понекад изразито личи на оца по стасу, раменима, грађи или начину на који се развија.
Отац може пренијети одређене варијанте гена који учествују у одређивању крвне групе и Рх фактора. Крвна група дјетета, међутим, зависи од комбинације генетских варијанти које добије од оба родитеља.
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Од оца дијете може наслиједити генетске варијанте које повећавају или смањују предиспозицију за одређена обољења. То не значи да ће дијете нужно развити одређену болест, већ да генетика може бити један од фактора ризика.
Гени наслијеђени од оба родитеља утичу на начин на који организам обрађује и користи енергију, као и на различите метаболичке процесе.
Генетика има улогу и у темпераменту. Нека дјеца од родитеља могу наслиједити склоност ка мирнијем понашању, већој осјетљивости, импулсивности, друштвености или опрезу. Ипак, ове особине нису одређене једним геном — на њих снажно утичу и одрастање, искуства и окружење.
Ако је дијете дјечак, отац му преноси Y хромозом, који учествује у одређивању мушког пола и носи одређене гене. Ћерке од оца добијају X хромозом.
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Ако се међу свим могућим наследним карактеристикама бира она која је најдрагоцјенија, смиреност и емоционална стабилност могу се издвојити као посебно лијепо насљеђе.
Дијете може наслиједити одређене генетске предиспозиције повезане са темпераментом — на примјер, склоност да остане прибрано, да мање бурно реагује на стрес или да лакше регулише емоције. Наравно, то није особина коју дијете добија искључиво од оца, нити се може гарантовати само на основу генетике. На њен развој огромно утичу и васпитање, сигурност, односи са родитељима и животно искуство.
Али када дијете од оца наслиједи мирноћу, унутрашњу стабилност и способност да остане прибрано када је најтеже, то може бити особина која ће му користити током читавог живота.
(Стил)
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