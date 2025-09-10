Савјети за родитеље: Како да дјеца заволе кувано поврће

10.09.2025
Увођење варива у прехрану дјетета од раног доба помаже у стварању здравих прехрамбених навика и подржава правилан раст и развој.
За активно истраживање дјеци је потребна храњива и разнолика исхрана која им даје енергију и концентрацију.
Међутим, увођење варива код мале дјеце често може представљати изазов због њихове осјетљивости на текстуре и укусе. Дјеца могу преферирати хрскавије или мекше намирнице, а одређени састојци у варивима им могу бити непознати или непријатни.
Такође, сензорне осјетљивости могу да утичу на њихову реакцију на мирис, окус или изглед хране. Важно је бити стрпљив и разумјети да укуси дјеце еволуирају кроз вријеме нешто што данас одбијају, сутра могу завољети.
Како би олакшали увођење варива, родитељи могу кренути од састојака које дијете већ воли, попут пилетине или омиљеног поврћа, и укључити их у припрему јела. Укључивање дјеце у избор намирница или сам процес кухања може повећати њихову знатижељу и жељу за испробавањем нових јела. Такође, ако постоји могућност, садња поврћа у башти може додатно мотивисати дјецу да пробају оно што су сами узгојили.
Давање дјетету избора у одабиру варива с тањира јача осјећај контроле и може подстаћи и позитивнији однос према храни.
Ипак, важно је избјећи присиљавање или стварање негативних искустава везаних за оброке, јер то може изазвати одбијање хране.
Кључ успјеха лежи у стрпљењу, досљедности и прихватању индивидуалних преференција дјетета. Кроз постепено упознавање с разноврсним окусима и текстурама, дјеца ће с временом научити цијенити и уживати у здравим јелима попут варива, што ће позитивно може да утиче на њихов цјелокупни развој, преноси Кликс.
