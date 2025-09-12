Logo
Large banner

Седам ствари које ће вам д‌јеца најтеже опростити

Извор:

Б92

12.09.2025

12:42

Коментари:

0
Породица дјеца шетња
Фото: Vidal Balielo Jr./Pexels

Однос између родитеља и деце заснива се на љубави и повјерењу, али постоје поступци који остављају дубок траг и које д‌јеца тешко заборављају.

Таква искуства обликују њихове емоције и често прате одрастање, а неријетко и одрасли узраст.

Управо зато важно је препознати које ситуације могу да буду најтеже за праштање.

1. Недостатак пажње

Д‌јеца тешко опраштају када осјећају да су занемарена. Ако родитељи не одвајају вријеме за разговор, игру или једноставну блискост, малишани то доживљавају као одбацивање које остаје запамћено.

2. Критиковање и омаловажавање

Савјетници за васпитање и терапеути истичу да су ријечи моћне и да д‌јеца критике памте много дуже него што родитељи мисле. Када се стално осјећају мање вриједнима, то им руши самопоуздање и отежава касније односе с другима.

3. Неиспуњена обећања

Када родитељи обећају нешто и то не испуне, д‌јеца то доживљавају као издају. Чак и мале ствари, попут обећаног одласка у парк, остају дубоко урезане и тешко их је заборавити.

4. Упоређивање с другима

Према ријечима разних терапеута, поређења с браћом, сестрама или вршњацима д‌јеци шаљу поруку да нису довољно добра. Таква искуства стварају осјећај неправде и дуготрајне посљедице.

5. Претјерана строгоћа

Д‌јеца понекад тешко опраштају када осјећају да су кажњавана неправедно или превише строго. Умјесто да уче из својих грешака, осјећају само страх, срам и љутњу према родитељима.

6. Недостатак подршке

Стручњаци наглашавају да је подршка родитеља кључна за развој сигурности и самопоуздања. Када дијете нема коме да дође по утјеху или помоћ, остаје само осјећај празнине.

7. Одбацивање емоција

Д‌јеци је понекад тешко поднијети када се њихове емоције не признају. Ако им се каже да претјерују, да су преосјетљива или да немају разлога за тугу, осјећају се несхваћено и усамљено.

Иако је родитељство пуно изазова, важно је имати на уму да д‌јеца памте поступке једнако као и ријечи. Поштовање, пажња и подршка основ су односа који траје цијели живот, преноси Б92.

Мајкрософт

Свијет

Мајкрософт избјегао казну Европске уније!

Подијели:

Тагови:

Дјеца

Родитељи

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

19

24

Нова ригорозна правила: Без овога нема уласка у земље ЕУ

19

21

УН убједљивом већином усвојиле декларацију о оснивању палестинске државе без Хамаса

19

17

Познато здравствено стање Халида Бешлића

19

12

Ево за шта га све терете: Осумњиченом за убиство Чарлија Кирка пријети смртна казна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner