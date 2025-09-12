Извор:
Б92
12.09.2025
12:42
Коментари:0
Однос између родитеља и деце заснива се на љубави и повјерењу, али постоје поступци који остављају дубок траг и које дјеца тешко заборављају.
Таква искуства обликују њихове емоције и често прате одрастање, а неријетко и одрасли узраст.
Управо зато важно је препознати које ситуације могу да буду најтеже за праштање.
Дјеца тешко опраштају када осјећају да су занемарена. Ако родитељи не одвајају вријеме за разговор, игру или једноставну блискост, малишани то доживљавају као одбацивање које остаје запамћено.
Савјетници за васпитање и терапеути истичу да су ријечи моћне и да дјеца критике памте много дуже него што родитељи мисле. Када се стално осјећају мање вриједнима, то им руши самопоуздање и отежава касније односе с другима.
Када родитељи обећају нешто и то не испуне, дјеца то доживљавају као издају. Чак и мале ствари, попут обећаног одласка у парк, остају дубоко урезане и тешко их је заборавити.
Према ријечима разних терапеута, поређења с браћом, сестрама или вршњацима дјеци шаљу поруку да нису довољно добра. Таква искуства стварају осјећај неправде и дуготрајне посљедице.
Дјеца понекад тешко опраштају када осјећају да су кажњавана неправедно или превише строго. Умјесто да уче из својих грешака, осјећају само страх, срам и љутњу према родитељима.
Стручњаци наглашавају да је подршка родитеља кључна за развој сигурности и самопоуздања. Када дијете нема коме да дође по утјеху или помоћ, остаје само осјећај празнине.
Дјеци је понекад тешко поднијети када се њихове емоције не признају. Ако им се каже да претјерују, да су преосјетљива или да немају разлога за тугу, осјећају се несхваћено и усамљено.
Иако је родитељство пуно изазова, важно је имати на уму да дјеца памте поступке једнако као и ријечи. Поштовање, пажња и подршка основ су односа који траје цијели живот, преноси Б92.
Свијет
Мајкрософт избјегао казну Европске уније!
Најновије
Најчитаније
19
30
19
24
19
21
19
17
19
12
Тренутно на програму