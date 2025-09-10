Logo
Високо осјетљива дјеца: Како помоћи вашем дјетету да превазиђе стидљивост

10.09.2025

15:17

Вртић дјеца игра
Фото: Artem Podrez/Pexels

Када су дјеца посрамљена, посебно пред другима, то се може дубоко урезати у њихову психу и пратити их у одраслој доби.

Родитељи требају помоћи дјеци да се осјећају прихваћено, а не мање вриједно јер су срамежљиви. Често су високо осјетљива дјеца та која су срамежљива, што заправо није ништа лоше.

Срам је дубоко болна емоција, осјећај понижења и безвриједности који произлази из увјерења да смо мањкави.

''Нажалост, у култури која често слави чврстину, гласноћу и екстровертност, осјетљива дјеца неријетко су несхваћена. Често им се говори да престану бити плачљивци, а њихове се емоционалне реакције одбацују или чак исмијавају. Умјесто подршке, доживљавају посрамљивање јер су превише емотивна, иако њихова осјетљивост није слабост, већ дар'', - истиче психијатар и аутор Џудит Орлоф.

Када су дјеца посрамљена, посебно пред другима, то се може дубоко урезати у њихову психу и пратити их у одраслој доби.

Разумијевање високо осјетљиве дјеце

Високо осјетљива дјеца биолошки су предодређена да осјећају дубље од других. Немају исте филтере које многа дјеца имају за блокирање околине. Због тога се лако преоптерете. Они упијају све, и радост и бол, с појачаним интензитетом.

То су дјеца која могу заплакати када виде да неко други пати, која су лако преплављена гласним звуковима или хаотичним окружењима, те која су дубоко дирнута љепотом и добротом.

Како помоћи

Осјетљива дјеца посебно су рањива на интернализовање срама. Могу их задиркивати због плакања, склоности тихој игри или снажне реакције на увреде. Многи се због тога осјећају као да се не уклапају.

Већина родитеља жели помоћи својој осјетљивој дјеци да напредују, али често не знају како се супротставити негативним порукама с којима се њихова дјеца сусрећу у околини.

Савјети психијатра за родитеље

Потврдите њихове емоције и славите њихову јединственост. Разговарајте о њиховој способности да осјећају туђе емоције, њиховој креативности и дубоком размишљању као о супер-моћима.

Такође, важно је заштитити њихове границе. Никада немојте толерисати да ико, било да је ријеч о учитељу, члану обитељи или вршњаку, срамоти ваше дијете због осјетљивости. Уколико примјетите да се догађа злостављање, интервенишите.

За крај, будите им примјер здраве осјетљивости. Када родитељи прихвате властите осјећаје и показују емпатију, дјеца уче да је сигурно и снажно дубоко осјећати, преноси Аваз.

Дјеца

Родитељи

psiholog

