Ако ово радите прије тренинга, повећавате могућност за настанак повреда

Без обзира на мотивацију или опрему коју користите током вјежбања, важно је да сваком тренингу додате и загријавање на почетку.
Цертифицирани тренер у Garage Gym Reviewsu наводи да је загријавање корисно јер припрема ваше тијело за вјежбање, повећава проток крви у мишиће, убрзава рад срца и помаже у спрјечавању повреда.
"Правилно загријавање припрема ваше мишиће и зглобове, чинећи покрете сигурнијима и учинковитијима током тренинга", додао је.
Уз то, Sheehan и други стручњаци дијеле мишљење да људи често направе једну погрешку приликом загријавања која саботира њихов тренинг и то их излаже већем ризику од повреда.
Грешка број један приликом загријавања коју многи чине јесте избјегавање динамичког истезања. Ријеч је о врсти загријавања истезањем која укључује активно помјерање тијела кроз пуни распон покрета зглобова.
"Прескакање може повећати ризик од истегнућа мишића, повреда зглобова и смањених перформанси", наводи , Sheehan .
Истраживања, укључујући и она из априла 2025. године, сугеришу да динамичко истезање може помоћи у спрјечавању повреда. Људи који укључују скокове или они који захтијевају значајан распон покрета могу посебно имати користи од динамичког истезања, према прегледу из 2024.
Fitness тренерица Denise Chakoian каже да прескакање динамичког истезања оставља мишиће хладним и укоченим, што повећава вјероватност истегнућа.
"Ваши зглобови неће бити толико подмазани па ће се покрети осјећати љепљиво, а распон покрета се смањује", рекла је.
Додаје да загријавање које укључује динамичко истезање служи као припрема за живчани систем. Без њега се смањује ваша снага, брзина и равнотежа.
"Вјероватније је да ћете то компензовати погрешним мишићима, што може иритирати кољена, кукове или доњи дио леђа. Прве серије ионако се претворе у загријавање, а тај уморан почетак може учинити вашу форму траљавом", каже Chakoian.
Оптимално вријеме за истезање прије тренинга варира, али тренери углавном дијеле мишљење како је пет до 10 минута добра основа за повећање тјелесне температуре, повећање протока крви и активирање мишића које ћете користити. Тачно вријеме може овисити о вашем нивоу кондиције, интензитету тренинга и мишићним скупинама које циљате.
