Ако у шетњи видите пса са повоцем ове боје, избјегните сусрет, јер са њим нема шале

Један дресер паса упозорио је људе да држе дистанцу ако примјете да власници шетају псе са жутим повоцем, јер то значи да су љубимци непредвидиви. Тренер Адам Спајви подучава власнике како да исправе или контролишу понашање свог љубимца кроз тренинг уживо, уз своје видео записе на друштвеним мрежама. Он је упозорио власнике да се држе подаље кад виде да шетају пси на жутим повоцима, без обзира на то да ли шетају са псима или без њих.
"Ако видите пса са жутим повоцем, то обично значи да је нервозан. Молим вас, немојте тјерати свог пса да му се приближава. Дозвола вашем псу да дотрчи до њега не чини му услугу, али ће позивање вашег пса назад направити огромну разлику.“
Проширујући ову изјаву, Сара је у књизи "Мој анксиозни пас" подијелила како се њен љубимац Бела побољшао у свим аспектима након што га је почела облачити у жуто. Она је осмислила сопствени бизнис продаје разних аксесоара за псе у жутој боји у покушају да помогне власницима да боље контролишу своје анксиозне љубимце кад су у јавности.
На својој веб страници је објавила сљедеће:
"Што више људи зна да псу који носи жуто треба простор, живот ће бити мање стресан за анксиозне псе и њихове власнике".
Пас може носити жуто из више разлога: због реактивности, страха, старости, опоравка од несреће, болести или операције. Посљедње што им треба је да им приђу или да на њих скачу други пси који желе да се играју.
Заједно са другим љубитељима животиња, Адам и Сара су одвојено покушавали да подигну свијест о "псима у жутом“, додајући да неки власници користе различите боје да би представили анксиозност или друга проблематична понашања свог пса.
Коментаришући ово, један гледалац изјавио је да о овоме ништа није знао и питао да ли постоје још неке боје које су у вези са псима о којима би јавност требало да зна.
