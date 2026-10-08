Чим крене сезона гријања ставите ово на радијатор: Кућа ће данима мирисати

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мирис на радијатору може да поправи први утисак о стану, али рачун за гријање није једина зимска брига.
Чим се радијатори загрију, у малој соби често се осјети устајао ваздух. Једноставан кућни савјет може помоћи да простор замирише пријатније, а не тражи никакву посебну куповину.
Занимљивости
Најнеобичнија мајка у историји: Родила 69 дјеце
Ловоров лист је онај из кесице коју држимо уз зачине за сарму и пасуљ. Ставите 2 до 3 сува, цијела листа на чист, млак радијатор, даље од вентила и мјеста гдје би могли да склизну. Топлота помаже да се мирис листа осјети у соби.
Ако је гријно тијело веома вруће на додир, безбједније је ставити листове у плитку керамичку посудицу на стабилно мјесто близу њега, умјесто директно на површину. Немојте их стављати у отвор радијатора, близу електричне гријалице или тамо гдје могу да додирну ужарен дио.
Мирис ловора потиче од мирисних материја у његовом листу. Када се лист загрије, арома се лакше шири просторијом, па се познат мирис из кухиње осјети и у дневној соби.
Јачина мириса зависи од листа, температуре радијатора и величине просторије. У мањој соби два листа могу бити довољна, док ће се у већем простору арома вјероватно слабије осјећати. Зато је најбоље почети с мањом количином, нарочито ако вам јаки мириси сметају.
Љубав и секс
Истраживање показало: Ево шта је мушкарцима најважније за добар брак
Важно је направити разлику: ловор не овлажује ваздух. Соба може љепше да мирише, а да се количина влаге у њој не промијени.
Ако вам ваздух дјелује сув чим почне гријање, влажност можете провјерити малим хигрометром. Ако је заиста ниска, овлаживање треба рјешавати одвојено, на безбједан начин примјерен простору.
Не остављајте листове да се мрве по радијатору. Када изгубе мирис или постану крти, склоните их и замијените новим ако вам прија њихова арома.
Наука и технологија
Направили сте ретро фотографију уз ЧетЏПТ? Знате ли по коју цијену
Прије почетка гријне сезоне корисно је и добро очистити радијатор, јер топао ваздух може ширити мирис прашине и устајалости. Неколико листова ловора тада може бити једноставан додатак за пријатнију арому у просторији.
(Крстарица)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
1 ч0
Савјети
7 ч0
Савјети
2 д0
Савјети
2 д0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
55
22
47
22
43
22
42
Тренутно на програму