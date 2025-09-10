Да ли јаја треба ставити у воду одмах или тек када проври?

Извор:
24сата.хр
10.09.2025
16:55
У књизи Мери, између осталог, говори о методама припреме јаја и зашто их сматра погрешним. Она истиче да је израз "кувати јаја" заправо нетачан
Американка Мери Френсис Кенеди Фишер била је кулинарски експерт. Преминула је 1992. године, али њене књиге и савети и данас живе. Недавно је једна издавачка кућа поново објавила њен кувар "How to Cook a Wolf", који је оригинално представљена давне 1942. године.
У књизи Мери, између осталог, говори о методама припреме јаја и зашто их сматра погрешним. Она истиче да је израз "кувати јаја" заправо нетачан и да се тајна успешног поступка крије у чињеници да се јаја заправо не кувају.
Објашњава да, када убаците јаје у кипућу воду, жуманце остаје сирово док се беланце одмах скува. Циљ је да се сви делови јаја кувају једнако и истовремено.
Због тога нуди две опције за које сматра да дају најбоље резултате.
Прва метода предлаже да јаје најпре прелијете хладном водом, а затим га ставите у кипућу воду. Оставите га на лаганој ватри колико желите, а Фишер напомиње да ће се на тај начин јаје скувати једнако брзо као када вода кључа, али ће бити боље припремљено.
Друга метода подразумева да у малој посуди уроните јаје у хладну воду коју потом брзо загрејете. Чим вода проври, јаје је готово и спремно за конзумацију. Ипак, признаје да постоји један недостатак – овим методама је нешто теже ољуштити јаје.
Уз то, овим начинима припремљена јаја ће бити мека, што их чини идеалним за све који не воле тврдо кувана јаја.
