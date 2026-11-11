Да ли сте знали? Мирис чоколаде може побољшати резултате на тренингу

Извор:
АТВ
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Мирис тамне или млијечне чоколаде могао би да помогне у постизању бољих резултата током тренинга снаге.
Ново истраживање показало је да излагање ароми чоколаде непосредно прије и током вјежбања може повећати број понављања, а да притом не изазове осјећај већег напора.
Може ли, дакле, само мирис чоколаде утицати на физичке перформансе?
Студија објављена у научном часопису "Frontiers Physiology“ сугерише да арома ове посластице може имати занимљив утицај на организам током физичке активности.
"Излагање умјерено тренираних мушкараца мирису чоколаде непосредно прије и између серија значајно је повећало укупан обим тренинга, а учесници притом нису осјећали да улажу већи напор", рекао је главни аутор истраживања, др Мохамед Нашрудин бин Нахарудин са Универзитета у Малаји.
У истраживању су учествовала 23 здрава мушкарца у двадесетим годинама, који су имали искуства у тренингу снаге.
Учесници су били подијељени у три групе, а током експеримента излагани су мирису:
- тамне чоколаде са 90 одсто какаоа
- млијечне чоколаде са 60 одсто какаоа
- воде без мириса, која је служила као контрола
Сви учесници постили су најмање десет сати прије тренинга како би истраживачи лакше пратили промјене у осјећају глади и апетиту.
Током експеримента изводили су вјежбе екстензије ногу, док су научници пратили број понављања, осјећај напора, глад и жељу за храном.
Резултати су показали занимљиве разлике између двије врсте чоколаде.
Мирис тамне чоколаде значајно је смањио осјећај глади, жељу за храном и намјеру учесника да једу непосредно након тренинга. Истовремено је повећао осјећај ситости.
С друге стране, мирис млијечне чоколаде учесници су оцијенили као пријатнији, али није имао значајан утицај на њихов осјећај глади.
Најзанимљивији дио истраживања односи се на резултате тренинга.
Учесници који су мирисали тамну чоколаду урадили су у просјеку око 18 понављања више, док је група изложена мирису млијечне чоколаде остварила око девет додатних понављања у поређењу с контролном групом. Притом ниједна од ових група није пријавила да им је вјежбање било теже.
Научници сматрају да мозак повезује познате мирисе хране с претходним искуствима.
Мирис тамне чоколаде могао би да створи осјећај очекиване ситости, док пријатна арома млијечне чоколаде потенцијално може повећати мотивацију и осјећај награде током тренинга.
Другим ријечима, организам може реаговати на мирис хране чак и прије него што је особа уопште поједе.
Аутори наглашавају да резултате треба тумачити опрезно, преноси Курир.
У истраживању је учествовао мали број младих мушкараца, а научници нису пратили промјене хормона нити мождане активности које би могле објаснити због чега долази до оваквог ефекта. Због тога су потребна обимнија истраживања која ће укључити жене, старије особе и рекреативце различитог нивоа физичке спремности.
Иако су налази занимљиви, за сада нема довољно доказа да ће мирис чоколаде побољшати спортске резултате код свих људи. Ипак, истраживање отвара ново питање: могу ли и други познати мириси хране утицати на апетит, мотивацију и успјех током вјежбања?
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