Домаћи џем од лимуна од само 3 састојка

Извор:
Информер
11.09.2025
16:54
Коментари:0
За разлику од класичних воћних џемова, џем од лимуна доноси јединствену комбинацију слаткоће, благе горчине и освежавајуће киселости.
Његова златно-жута боја и интензиван цитрусни мирис уносе дашак медитеранског сунца чак и у најхладније дане. Идеалан је као намаз, додатак колачима, палачинкама или чак као прелаз за сладолед, преноси информер.рс.
-1 кг лимуна
-1,5 кг шећера
Градови и општине
Туга: Повратничка породица из Мостара остала без крова над главом
-400 мл воде
Лимуне добро опери и ољушти кору помоћу љуштилице.
У шерпу сипај воду, додај целе лимунове и кору, па кувај 20 минута.
Оциједи, лимуне исјецкај на кришке, изгњечи и врати у шерпу.
Додај шећер и кувај док се џем не згусне.
Сипај у стерилисане тегле и чувај у фрижидеру.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму