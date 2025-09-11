Logo
Large banner

Домаћи џем од лимуна од само 3 састојка

Извор:

Информер

11.09.2025

16:54

Коментари:

0
Домаћи џем од лимуна од само 3 састојка
Фото: Printscreen/Youtube

За разлику од класичних воћних џемова, џем од лимуна доноси јединствену комбинацију слаткоће, благе горчине и освежавајуће киселости.

Његова златно-жута боја и интензиван цитрусни мирис уносе дашак медитеранског сунца чак и у најхладније дане. Идеалан је као намаз, додатак колачима, палачинкама или чак као прелаз за сладолед, преноси информер.рс.

Састојци:

-1 кг лимуна

-1,5 кг шећера

Породица Бован

Градови и општине

Туга: Повратничка породица из Мостара остала без крова над главом

-400 мл воде

Припрема:

Лимуне добро опери и ољушти кору помоћу љуштилице.

У шерпу сипај воду, додај целе лимунове и кору, па кувај 20 минута.

Оциједи, лимуне исјецкај на кришке, изгњечи и врати у шерпу.

Додај шећер и кувај док се џем не згусне.

Сипај у стерилисане тегле и чувај у фрижидеру.

Подијели:

Тагови:

limun

marmelada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Туга: Повратничка породица из Мостара остала без крова над главом

Градови и општине

Туга: Повратничка породица из Мостара остала без крова над главом

10 ч

0
Данас обиљежавање 111 година од рођења патријарха Павла

Друштво

Данас обиљежавање 111 година од рођења патријарха Павла

10 ч

0
Каквом је пушком убијен Чарли Кирк: Има посебан начин рада

Свијет

Каквом је пушком убијен Чарли Кирк: Има посебан начин рада

10 ч

0
Неко може да ме убије: Јелена Карлеуша у страху

Сцена

Неко може да ме убије: Јелена Карлеуша у страху

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner