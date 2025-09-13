Ево како да направите ајвар без вишесатног кувања

Извор:
Паприка је једна од најомиљенијих врста поврћа на Балкану, и то с разлогом. Неодољиво слаткастог и освежавајућег укуса, препуна је витамина Ц (чак и неколико пута више од поморанџе), а садржи и бета-каротен и друге антиоксидансе који штите наш организам.
Уз то има и влакна која хране наше добре бактерије у цријевима. Црвена паприка се посебно истиче по свом нутритивном профилу и доприноси здрављу срца, коже и имунитета.
Ајвар је дефинитивно најпознатији национални производ од паприке и заштитни знак српске кухиње. Међутим, познато је да традиционални начин припреме подразумијева прво печење паприка, па затим дуго укувавање – другим ријечима паприке пролазе изузетно дугу термичку обраду. Како се то одражава на њихове драгоцјене нутријенте?
Већина њих, а нарочито витамин Ц, су врло осетљиви на дугу термичку обраду. Традиционално кување ајвара сатима га чини неодољиво укусним и постојаним за стајање током зиме, али и сиромашнијим хранљивим материјама. Бета каротен (односно витамин А) је стабилан током кувања, али зато концентрација других вредних антиоксиданаса јако опада.
Савјети
Вриједи се подсјетити да је ајвар, као и друге врсте зимнице, настао у вријеме када многе врсте поврћа нису биле доступне за куповину цијеле године, већ само у сезони брања. Али зато данас, када у маркетима можемо купити паприке током цијеле године, немамо потребу да будемо везани за тај стари модел (осим ако смо произвођачи паприке, па морамо искористити вишак). То нам отвара простор да уживамо у савременијим, разноврснијим и нутритивно богатијим варијантама ајвара, које могу дати потпуно нову димензију овом култном јелу.
Зато вам предлажемо идеју за бржу и једноставнију припрему ајвара за кућну употребу – без вишесатног кувања, уз додатак нутритивно моћних намирница које ће дати и нову димензију укусу – попут патлиџана, црног лука и ораха. Ето начина да спојимо традицију и здравље, старо и ново, успомене на дјетињство и савремени стил живота.
Наравно, када се ужелимо оног старог доброг упрженог домаћег ајвара, можемо га повремено купити од традиционалних малих произвођача. Индустријски ајвар садржи више уља, соли и шећера, али и конзерванса, па се сигурно с њиме не може мерити ни по укусу, а ни по нутритивним вредностима.
Брзи и нутритивно богатији ајвар можете припремити по овом једноставном рецепту:
Рецепт: Брзи и кремасти ајвар са патлиџаном и орасима
5 - 6 црвених паприка
1 мањи патлиџан
1 већа главица црног лука
2 чена бијелог лука
3 кашике ораха или бадема (благо препечених на сувој тави)
Хроника
2-3 кашике маслиновог уља
1 кашика сирћета или сока од лимуна (по жељи)
Мало куркуме, бибера, оригана и димљене паприке (ако имате)
Соли по укусу
За љутину по жељи додајте чили или љуту паприку у праху
Паприке, патлиџан и лук оперите, очистите и исијеците на коцкице (не превише ситно). Обложите велики плех папиром за печење, па на њега изручите исјецкано поврће, поспите зачинима и испрскајте са 2-3 кашике маслиновог уља. Додајте и 2 цијела ољуштена чена бијелог лука. Промешајте добро рукама да се сво поврће обложи уљем и зачинима, па ставите у рерну на печење. Поврће је готово када омекша и порумени (око 35 минута у рерни на 180°Ц).
Прохлађено печено поврће ставите у блендер или сјецко уз додатак ораха или бадема (по избору) и миксајте док не добијете жељену текстуру и густину. Ако волите "рустичнији" изглед ајвара са крупнијим комадићима поврћа, онда одвојите дио печеног поврћа, па га ручно благо уситните и потом додајте у изблендани ајвар. Овако ће ајвар бити и кремаст и имати ту и тамо комадиће поврћа.
По укусу у готов ајвар додајте још мало маслиновог уља, сирћета и зачина.
Чувајте припремљен "домаћи брзи ајвар" у фрижидеру у тегли до 7 дана и служите уз хљеб, проју, крекере или као прилог јелима.
Краћа термичка обрада = више витамина и антиоксиданаса.
Додавање ораха или бадема и маслиновог уља = здраве масти, протеини и још антиоксиданаса.
Једноставнија припрема = брже уживање, без вишесатног стајања поред шпорета.
Овај ајвар није зимница у класичном смислу, већ савремена и нутритивно богата варијанта коју можете правити током цијеле године, баш када вам се једе нешто свјеже и другачије.
А ево и додатних идеја за варијације укуса брзог ајвара:
Протеински ајвар са леблебијама - Додајте пола шоље куване леблебије и изблендајте заједно. Резултат - гушћи намаз или умак са више биљних протеина.
Занимљивости
Љути ајвар са чилијем или феферонима - Убаците свјеж или сушен чили/феферону у микс. Резултат - пикантна верзија која "диже енергију" и подсјећа на мексичке салсе.
Ајвар са сушеним парадајзом - Додајте неколико сушених парадајза из уља (добро оцијеђених). Резултат - концентрисан слаткасто-киселкаст укус са додатним антиоксидансима у виду ликопена.
Ајвар са тахинијем или сунцокретовим семенкама - Убаците кашику тахинија или мљевених семенки. Резултат - благо орашаст укус и додатна доза калцијума, магнезијума и цинка.
Медитерански ајвар - Додај маслине и оригано у микс. Резултат - укус који подсјећа на тапенаде, савршен за брускете или тјестенину.
Све ове варијације можеш послужити као намаз, умак или сос за тестенину (разређен са мало воде у којој се кувала паста). Предност брзог ајвара је управо то што се лако прилагођава укусу и доступним састојцима.
Ајвар је несумњиво симбол традиције и мириса дјетињства. Али као што се и наш животни стил мијења, вријеме је да дамо шансу и новим верзијама омиљеног деликатеса. Бржи и здравији ајвар са додатком ораха може постати нова суперхрана на вашем столу – пун боја, укуса и нутријената, а опет довољно познат да пробуди носталгију, преноси Телеграф.
