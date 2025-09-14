Logo

Evo зашто је јесен савршено вријеме за изградњу здравих навика

14.09.2025

17:27

Фото: Pexels

Чак и када више нисмо у школским клупама, наш мозак и даље доживљава овај период као прилику да нешто промијенимо.

Хладнији дани, мирнија рутина и осјећај свјежине који нас мотивише, јесен за многе дјелује као идеалан тренутак да крену са здравим навикама. Стручњаци овај феномен називају "ефекат новог почетка", а то је осјећај да са доласком одређеног датума или периода отварамо нову страницу и лакше уводимо промјене у живот.

- Јесен нас ментално враћа на период школских дана, када је управо септембар означавао нови почетак. Чак и када више нисмо у школским клупама, наш мозак и даље доживљава овај период као прилику да нешто промијенимо - објашњава Саба Лури, терапеуткиња за брак и породицу.

Промјена времена и скраћивање дана често нас подстичу да завршимо љетње обавезе и окренемо се новим циљевима, а ако не знате одакле да кренете, ево неколико конкретних корака које савјетује терепаут.

Почните од својих вриједности

Прије него што уведете нове навике, важно је да освестите шта вам је заиста битно. Напишите листу ствари које су вам приоритет, начине на које желите да остварите промјене и границе које желите да поставите. То ће вам помоћи да се држите својих одлука.

Његујте повезаност

Краћи дани и хладније вријеме могу да донесу осјећај усамљености, опомиње терапеут.

- Организујте мјесечно окупљање са пријатељима или покрените групу за шетњу. Када планове уцртате у календар, лакше ћете их и остварити - предлаже Лури.

Уведите покрет у свакодневицу

Умјесто да чекате Нову годину за одлуку о вјежбању, искористите јесен, савјетује.

- Препоручујем свакодневну шетњу од 20 минута, најбоље ујутру или пред залазак сунца. То доноси свјеж ваздух, мало свјетла и добар утицај на расположење - сугерише Лури. Ако живите на мјесту гдје је мало дневне свјетлости, размислите о лампи за свјетлосну терапију.

Научите нешто ново

Ако сте икада жељели да се опробате у новом хобију, јесен је прави тренутак, додаје.

- Многи курсеви и радионице почињу управо у овом периоду, а то може да буде одличан начин да развијете нове вјештине и упознате људе са сличним интересовањима - додаје терапеуткиња.

(realsimple)

