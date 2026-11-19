Аутор:АТВ редакција
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Куповина нове одјеће увијек је разлог за задовољство. Ипак, колико је заиста чиста гардероба коју претходно испробамо у кабини за пресвлачење? Шта се дешава ако обучемо нову хаљину или панталоне, а да их претходно нисмо опрали?
Стручњаци упозоравају да нова одјећа може изазвати одређене нежељене реакције на кожи, попут контактног дерматитиса, али и шугу.
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Један од разлога за опрез јесу хемикалије и боје које се користе у производњи и обради тканина.
Како објашњава Глен Морисон, професор науке о животној средини и инжењерства, поједине боје нису чврсто хемијски везане за влакна, због чега могу прећи на кожу и изазвати иритацију или контактни дерматитис.
Чак и потпуно нови комад одјеће, који сте управо купили у продавници, може садржавати материје које нису нарочито пријатне за кожу. На новој гардероби могу се наћи и трагови бактерија и других микроорганизама.
Дерматолог др Џејми Л. Милер потврђује да је могуће да микроорганизми опстану на одјећи.
Неколико студија бавило се присуством бактерија и вируса на одјећи након испробавања. Међу најчешће откривеним микроорганизмима биле су фекалне бактерије и вируси који се преносе путем секрета из носа. На одјећи могу преживјети и вашке, шугарци, па чак и стенице, и то неколико дана – објашњава докторка Милер.
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Посебан опрез савјетује се приликом куповине уске одјеће, спортске гардеробе и доњег веша, нарочито ако производи нису фабрички упаковани и заштићени.
Међутим, потенцијални проблем не представљају само бактерије и вируси. Чак и ако је особа која је претходно испробала одјећу водила рачуна о хигијени, на тканини могу остати трагови парфема, лосиона, крема и других козметичких производа.
Такве супстанце код осјетљивих особа могу изазвати иритацију коже и очију, па чак и дисајних путева.
Потенцијални иританси не потичу нужно само од људи који су додиривали одјећу. Мирисне свијеће, освјеживачи простора и други производи којима продавнице стварају пријатну атмосферу такође могу оставити трагове на гардероби изложеној у продајном простору.
Ипак, извори могућих нечистоћа не завршавају се у продавници. Дио проблема настаје много раније, током саме производње и транспорта. Потенцијални иританси могу доспјети на одјећу у различитим фазама производног процеса.
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Ако мислите да је куповина одјеће путем интернета сигурнија опција јер избјегавате испробавање комада које су претходно носили други купци, то није нужно тачно.
Професорка Карен К. Леонас са Државног универзитета Сјеверне Каролине објашњава да одјевни предмети пролазе кроз бројне фазе обраде, паковања, складиштења и транспорта прије него што стигну до продавница и купаца.
Током сваког од тих процеса могу доћи у контакт са различитим површинама, машинама и људима.
–Усљед неодговарајућих услова складиштења или транспорта могући су трагови буђи, гљивица и бактерија на одјећи – каже Леонас.
Филип Тиерно, клинички професор микробиологије и патологије, додаје да одјећа на путу од производне хале до продавнице и вашег дома може доћи у контакт са различитим врстама микроорганизама.
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Ипак, добра вијест је да се већина потенцијалних проблема може избјећи једноставним прањем нове одјеће. На тај начин могуће је уклонити велики дио микроорганизама, хемикалија, боја и других материја које су се задржале на тканини током производње, транспорта и продаје.
Иако се поједине синтетичке боје теже уклањају, редовно прање одговарајућим детерџентом довољно је да се смањи присуство већине нечистоћа, преноси Курир.
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