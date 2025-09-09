Ево зашто пси често имају дрхтавицу

Извор:
Дрхтавица је честа појава код паса која може забринути власнике, а узроци ове појаве су разнолики. Иако је повремено дрхтање нормално, за власнике је кључно да препознају када оно постаје знак за узбуну и посјету ветеринару, пишеThe Spruce Pets.
Разумијевање могућих разлога може помоћи да утврдите постоји ли проблем и како најбоље помоћи свом љубимцу. Уколико је дрхтање нова појава, омета нормалне активности вашег пса или попраћено другим симптомима попут повраћања, корисно је да се посавјетујете с ветеринаром.
Дрхтавица је посебно изражена код пасмина с танком длаком и мало тјелесне масти као што су хртови или добермани. Чак и на температурама од 10 до 15 степени Целзијуса, неким псима може бити хладно поготово ако је вријеме влажно или кишовито. Уколико се дрхтање не заустави ни након што сте утоплили пса, корисно је да потражите савјет ветеринара.
Власници мањих пасмина често примјећују да се њихови пси тресу без очитог разлога. Стручњаци вјерују да је то повезано с тим што је мањим псима чешће хладно или су склонији тјескоби. Уколико је дрхтање изражено, погоршава се у стресним ситуацијама или омета пса у свакодневним активностима, ветеринар може дијагностицирати синдром тремора који се може лијечити.
Дрхтање такођер може бити знак боли, повреде или слабости мишића. Уколико примијетите да се псу тресе нога након дуге шетње или је дрхтање попраћено смањеном активношћу, то може указивати на проблем. Тремор се може погоршати ако додирнете болно подручје.
Осим тога, јаке емоције могу бити узрок дрхтања. Уколико се ваш пас тресе само у одређеним ситуацијама, вјероватно је ријеч о емоционалној реакцији. Иако је узрок некад срећа и узбуђење, препоручљиво је радити на томе да се пас осјећа опуштеније, по потреби уз помоћ стручњака за понашање животиња.
Дрхтање може бити и симптом озбиљних здравствених стања. Због свега тога, битно је пратити и друге промјене у понашању, апетиту и пробави. Уколико се дрхтање појави изненада и попраћено је другим симптомима, хитан одлазак ветеринару је неопходан.
Уз то, гутање токсина је један од најопаснијих узрока дрхтавице и захтијева хитну ветеринарску интервенцију. Уколико сумњате да је ваш пас појео нешто отровно, корисно је да га одмах одведете ветеринару јер токсини могу брзо изазвати опасно стање.
Превенција дрхтања зависи од узрока. Корисно је да пса држите на топлом, осигурате му мирно окружење, вјежбате с њим и пазите да не дође у контакт с отровним супстанцама. Ипак, неки пси су генетски склонији дрхтању и код њих превенција није увијек могућа.
