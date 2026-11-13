Гдје на столу треба да стоје славска свијећа, жито и хљеб?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Славска трпеза не подразумијева само припрему хране и послужења за госте. Посебно мјесто у сваком дому током славе заузимају славски колач, жито и свијећа, а њихово постављање има своје значење и устаљени ред.
Иако се обичаји у појединим крајевима Србије могу разликовати, постоје правила која се поштују у многим православним породицама.
Сцена
Милица Тодоровић сломљена од бола: Њена мајка објавила тужне вијести
Славски сто се обично припрема на свечаном мјесту у дому, гдје ће домаћин и свештеник обавити славски обред. На њему се постављају најважнији славски симболи, водећи рачуна о томе да буду уредно распоређени и да им се може лако прићи.
Славска свијећа заузима посебно мјесто на славском столу. Најчешће се поставља у свијећњак, на десну страну славског колача или поред њега, тако да стоји усправно и буде безбједно удаљена од цвијећа, салвета и других запаљивих украса.
Свијећа се пали на дан славе, у оквиру славског обреда, а уобичајено је да је домаћин упали прије почетка послужења, односно пре него што свештеник започне обред. Током славе треба водити рачуна да не остане без надзора.
Славски колач се поставља на централно мјесто славског стола, најчешће на већу тацну или тањир. Пошто је један од најважнијих симбола славе, не треба га гурати међу остало послужење, већ му оставити довољно простора.
Наука и технологија
Сумњате да неко кришом чита ваше поруке? Ево како да провјерите
Обично се налази у близини славске свијеће и жита, како би свештеник могао да обави обред освећења и резања колача. Колач се украшава крстом, плетеницама и другим украсима од тијеста, а на његовом врху треба да се налази печат са словима ИС ХС НИ КА.
Славско жито, односно кољиво, ставља се у посебну чинију или посуду и поставља поред славског колача. Може бити украшено орасима, шећером или другим додацима, али је важно да посуда буде довољно пространа како би се жито лијепо видјело и како би се лако захватало кашичицом.
Жито се припрема у част светитеља који се слави и у знак сјећања на преминуле претке. Зато има посебно мјесто у славском обреду, а не служи се само као још једна посластица на трпези.
Поред колача, жита и свијеће, на славском столу се обично налазе чаша вина, посуда са вином за обред, као и посуда са водом. У неким домаћинствима припремају се и икона светитеља, кандило и други предмети који се користе током обреда.
Регион
Због кише и невремена хаос у Хрватској: Колона аутомобила дуга 12 километара
Икона се поставља на почасно мјесто, најчешће на зид или полицу изнад стола, док се славски колач, жито и свијећа распоређују тако да буду лако доступни.
Треба имати у виду да славски сто не мора да буде претрпан декорацијом. Довољно је да буде уредан, свечан и да најважнији предмети имају своје мјесто. Цвијеће, салвете и остали украси могу да употпуне изглед, али не треба да заклањају славске симболе.
(Ствар укуса)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
1 ч0
Љубав и секс
2 ч0
Друштво
2 ч1
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму