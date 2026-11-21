Аутор:АТВ редакција
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Најбоље мјесто за јелку није само питање тога гдје она најљепше изгледа. Док припремате дом за Нову годину, њен положај према фенг шуију одређује коју жељу стављате у први план.
Украшавање дома са одређеном намјером уноси радост у простор и, према фенг шуиу, мијења његову енергију. Кићење јелке притом остаје један од омиљених празничних послова, нарочито најмлађима.
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У овом дијелу године јин и јанг енергија сматрају се нарочито снажним, па фенг шуи савјетује да их усмјерите ка срећи, здрављу и успјеху.
Улазна врата симболизују нове могућности за цијелу породицу. У фенг шуију она представљају мјесто кроз које у дом улазе позитивна енергија, новац и благостање. Прије празника их пребришите и украсите, као знак добродошлице ономе што доноси нова година. Довољан је један украс са спољне стране врата.
Јелку затим окитите тако да се на њој види и жеља сваког укућанина. Након што поставите уобичајене украсе и свјетла, нека свако дода украс који представља његову жељу. Може и да окачи папирић на којем ју је записао.
Према фенг шуију, украшавање јелке припада елементу дрвета. Зато за њу бирајте дио дома који одговара том елементу или може да има користи од његове енергије. Мјесто које не одговара ниједном од препоручених праваца не треба бирати само зато што је ту јелка најупадљивија.
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Исток се повезује са здрављем и породичном срећом.
Југоисток се бира за новац и обиље.
Југ се везује за пословни успјех и углед.
У малом стану није увијек лако пронаћи жељени положај. Ипак, савјет фенг шуија полази од истог питања: шта желите да јелка представља за ваш дом? Одговор помаже да изаберете један од препоручених праваца, умјесто да мјесто одређујете само према томе гдје украси најљепше изгледају.
Током хладнијег дијела године, према фенг шуију, боје и предмети могу да унесу енергију ватре. Њој припадају свијеће, прави камин, свјетиљке, као и златни и ватреноцрвени украси. Топлини доприносе и љубичаста боја и боја фуксије. Главно правило, међутим, остаје равнотежа.
Претјеривање са црвеном бојом и ватреним украсима фенг шуи повезује са исцрпљеношћу и бурним емоцијама. Умор током божићних празника и након њих у овом учењу такође се приписује неравнотежи елемента ватре. Зато међу празничне украсе додајте свијетлоплаву боју, која представља воду. Сребрна, сива и бијела повезују се са елементом метала и ублажавају вишак ватре.
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Фигура анђела симболизује помоћ утицајних људи и благослов, а новчићи добре приходе током године. Срце се везује за љубав, звјездице за углед и успјех у каријери, док јабуке представљају нове могућности, здравље и плодност.
Дједа Мраза представљају као добротвора који испуњава жеље, па његова фигура може да стоји испод јелке, у дневној соби или код улаза. Јелен симболизује зиму и празнике, али и снагу, мир, дуговјечност и великодушност, преноси ГласСрпске.
Од положаја јелке до папирића са личном жељом, празнични украси могу да окупе породицу око онога чему се радује.
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