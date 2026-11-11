Грешка коју многи праве након туширања, а штети кожи

Аутор:АТВ редакција
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Топао туш након напорног дана пружа осјећај опуштања, али рутина коју примјењујемо одмах након изласка из купатила може негативно да утиче на здравље наше коже.
Многе свакодневне навике, попут туширања, узимамо здраво за готово и сматрамо да их обављамо исправно, али то не мора увијек да буде тачно. Ријетки се запитају зашто се придржавају одређених рутина или да ли би можда требало да их промијене.
На то је упозорио познати дерматолог и стручњак за његу коже Сајмон Скарано, који је у свом видеу објаснио зашто већина људи заправо не зна како да се правилно тушира.
Посебно је занимљив дио који се односи на поступке након туширања. Прво би требало да се осушите тако што ћете пешкиром лагано тапкати по кожи. Никако је немојте трљати, јер то може изазвати иритацију.
Након тога слиједи хидратација. Управо је овај корак проблематичан из два разлога – многи га прескачу, а они који га примјењују често то чине погрешно.
Како Скарано објашњава, за наношење хидратантне креме важи правило познато као „прозор од три минута“, које назива и тајном дерматолога.
„Имате тачно три минута након изласка из туша да нанесете крему. Зашто? Зато што је у том тренутку кожа засићена водом“, објашњава он.
То је важно јер хидратантна крема, која обично садржи оклузивне састојке попут вазелина, дјелује као заштитни слој. На тај начин задржава воду у кожи и спречава њено испаравање под утицајем ваздуха.
Другим ријечима, ако сачекате 20 минута да се кожа потпуно осуши, дио воде је већ испарио, што може довести до губитка природне влажности коже.
Иако не постоји строго одређен биолошки рок, закључак је јасан – крему је најбоље нанијети док је кожа након туширања још благо влажна.
Наравно, хидратантна крема може се нанијети и на суву кожу, што је и даље боља опција него потпуно прескочити његу. Ипак, суштина Скарановог савјета није само у томе да крема хидрира кожу, већ и да помогне у задржавању воде која се већ налази у њој.
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