Грешке због којих се топлота у кући губи, а рачуни за струју расту

Аутор:АТВ редакција
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Доласком хладнијих дана и званичним почетком сезоне гријања, рачуни за енергију постају једна од највећих ставки у кућном буџету. Међутим, многи грађани не знају да се ефикасност гријања у стану може драстично поправити без икаквих скупих инвестиција или замјене столарије.
Уз неколико једноставних и потпуно бесплатних трикова у домаћинству, можете задржати топлоту унутар просторија, смањити потрошњу и обезбиједити топлији дом:
Велики дио топлоте коју емитује радијатор одлази директно у зид иза њега, посебно ако се ради о спољним зидовима зграде. Узмите комад обичне кухињске алуминијумске фолије и залијепите га на комад картона, па то поставите иза радијатора (тако да сјајна страна фолије буде окренута према соби). Фолија ће функционисати као огледало за топлоту, рефлектоваће топлотне зраке назад у просторију умјесто да их упије хладан зид.
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Масивне фотеље, софе или дуге и густе завјесе које се налазе непосредно испред радијатора дјелују као непробојна баријера за топао ваздух. Помјерите намјештај барем тридесетак центиметара даље од радијатора. Такође, ако имате дуге завјесе, подигните их или их скратите тако да не падају преко радијатора, већ само до прозорске даске. Омогућићете топлом ваздуху да слободно и правилно циркулише кроз цијелу просторију, па ће се соба загријати много брже.
Природна сунчева свјетлост је најбољи бесплатни извор топлоте, чак и током најхладнијих зимских дана. Држите ролетне потпуно подигнуте, а завјесе размакнуте на свим прозорима кроз које допире сунце како би се простор природно гријао кроз стакло. Чим падне мрак, одмах спустите све ролетне и навуците густе завјесе. То ствара додатни изолациони слој на прозорима који спречава да топлота излази вани кроз хладно стакло.
Држање прозора отвореног „на кип“ сатима током зиме је највећа грешка јер константно хлади зидове и намјештај, а не доноси свјеж ваздух.
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Два до три пута дневно отворите просторе широм (направите промаји) на свега три до пет минута. За неколико минута ваздух ће се потпуно промијенити, а зидови и намјештај неће стићи да се охладе. Када затворите прозоре, свјеж ваздух ће се загријати много брже него онај који је пун влаге, преноси Глас Српске.
Ако у стану имате ходник, оставу или спаваћу собу у којој не боравите и у којој је гријање искључено, немојте дозволити да тај простор црпи топлоту из дневног боравка. Редовно затварајте врата између топлих и хладних просторија у стану како бисте спријечили мијешање ваздуха и непотребно хлађење примарних зона у којима боравите.
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