Грешке због којих веш послије прања има непријатан мирис

Опрали сте веш. Имате добар прашак, добру машину, добар омекшивач, али послије прања и сушења, чист веш има онај необично непријатан мирис.
Најчешће није проблем у вези са веш машином, иако некад и она може бити проблем, али заправо грешка је у начину и условима сушења.
Предуго стајање мокрог веша у машини или корпи
Ако веш остане у машини након завршетка прања, или стоји мокар у корпи прије него што га осушите, влага остаје "заробљена" у тканини.
То је идеално мјесто за развој буђи и бактерија, које најчешће узрокују непријатан мирис који се неријетко "мијеша" са пријатним мирисом прашка или омекшивача.
Сушење веша у просторији без прозора, или без струјања ваздуха (вентилатора, отвореног врата/прозора), значи да влажни ваздух остаје у окружењу, враћа се у тканине и спрјечава потпуно испаравање влаге.
Тканине остају дјелимично влажне изнутра, због чега има непријатан мирис.
Када веш стоји дуго на вјешалици или сушилици, полако се суши, али ако су чарапе, рукави, дебље тканине превише згуснуте, могуће је да унутрашњост тканине и даље задржи влагу, што омогућава буђи и бактеријама да расту.
Ако претрпате сушилицу или ставите много веша једне преко другог, ваздух не може да циркулише између комада одјеће, што значи да влага не може да изађе из тканине него остаје заробљена.
Детерџент или омекшивач који се не испере добро могу оставити наслаге на тканини.
Те наслаге могу да "згазе" влагу, хране бактерије или буђ, и дају мирис чак и кад веш изгледа и осјећа се сувим споља.
Такође, машина која није редовно очишћена, унутрашњи гумени дијелови, фиоке за детерџент, може пренијети непријатне мирисе на веш.
Чак ако веш стоји у сушилици, ако је просторија гдје се суши влажна (већи проценат ваздуха је водена пара), веш се спорије суши, а мириси остају.
Исто тако, влагу из веша могу апсорбовати намјештај или зидови, те се враћа кроз тканине.
Дебље тканине, синтетика мијешана са памуком, или ствари са више слојева (значка, капуљаче, фланеле…) склоније су да задрже влагу у унутрашњим влакнима и потребно им је дуже вријеме да се потпуно осуше.
Ово су савјети шта требате радити да веш нема неугодан мирис након сушења:
-Одмах извадите веш из машине, чим се заврши циклус прања и што брже га ставите да се суши. Не остављајте мокар веш да стоји.
-Екстра центрифуга - додатно истресање воде помаже да веш изађе сувљи из машине, што скраћује вријеме сушења и смањује влагу у тканини.
-Добар проток ваздуха, отварање прозора, коришћење вентилатора, сушење комада одјеће са размаком између, да ваздух може да допре до свих дијелова.
-Исушивач влаге - када је простор влажан, уређај који извлачи влагу из ваздуха може помоћи да веш брже ослобађа влагу и да се мириси не задрже.
-Правилно одржавање машине за прање - чишћење гумених дијелова, фиока за детерџент, трака око врата, циклуси са високим температурама с бијелим сирћетом или специјалним средствима за чишћење веш машина.
-Коришћење природних састојака за отклањање мириса - бијело сирће, сода бикарбона - током прања или намакања; лимунов сок; киселине које неутралишу бактерије и буђ.
-Мање веша по сушилици и правилно раздвајање, да ствари не буду додирнуте или сложене, да се не задржи влага између њих.
-Сунце када год је могуће - излагање веша директном сунцу и ваздуху убија бактерије и буђ те помаже да веш природно "дише".
-Ако постоје услови веш је увијек најбоље сушити напољу директно изложеног сунчевој свјетлости и природном струјању ваздуха. Ако не постоје услови и сушите веш у затвореном простору, мора да буде дезинфикован, провјетрен и да пронађете начин да се влага не задржава у просторији, преноси Нова.
