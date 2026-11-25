Аутор:АТВ редакција
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С доласком хладнијих дана радијатори поново постају неизоставан дио свакодневице, а с њима долази и брига о све већим рачунима за гријање.
АЛи, многима је позната ситуација у којој термостат показује угодних 20 степени, а у дневном боравку и даље је неугодно хладно. Иако се чини логичним једноставно појачати гријање, стручњаци упозоравају да проблем често није у температури ваздуха.
Из компаније "Бритиш Гас" препоручују одржавање температуре између 18 и 20 степени у већини унутрашњих простора, посебно током зимских мјесеци. Међутим, чак ни придржавање тих препорука не гарантује да ће нам у дому бити угодно топло.
Кевин Пенингтон, власник фирме "Ланкшајр Ер Кондишнинг", за "ЛАДбајбл" објаснио је зашто се то догађа и открио неколико начина како задржати топлоту без непотребног повећавања трошкова гријања.
Према Пенингтоновим ријечима, главни разлог крије се у начину на који термостати мјере температуру.
"Главни разлог због којег у кући може бити ледено хладно, чак и када термостат показује 20 степени, заправо је начин на који термостати функционишу", објашњава стручњак који је уградио више од хиљаду климат уређаја у британским домовима и члан је Института за расхладну технику.
Наиме, термостат мјери температуру ваздуха само на једном мјесту, а у британским домаћинствима најчешће се налази у ходнику.
"Термостат не мјери температуру самих површина у просторији. У грађевинској физици говоримо о такозваном губитку топлоте зрачењем. Ако сједите у дневном боравку с хладним зидовима од опеке, неизолованим подовима или великим, хладним стакленим прозорима, ваше тијело заправо зрачи властиту топлоту директно према тим хладним површинама", појашњава Пенингтон.
На осјећај топлоте у дому значајно утичу и пропух те влага, посебно током зимских мјесеци када рјеђе отварамо прозоре и чешће сушимо веш у затвореном простору.
"Можете појачати гријање до максимума, али ако хладан ваздух продире кроз отворе за пошту, кључанице, испод врата или кроз некориштени димњак, то струјање ваздуха ствара ефекат хлађења вјетром на вашој кожи", објашњава стручњак.
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