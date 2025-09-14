Logo

Италијански рецепт за домаћи кечап

Ако желите да подигнете своје кулинарске вјештине на виши ниво, домаћи кечап припремљен по традиционалном рецепту је права ствар за вас.

Ако сте љубитељ богатог укуса и желите да обогатите своја јела домаћим специјалитетом, овај италијански рецепт за кечап је савршен избор. Направљен од свјежих, зрелих састојака, овај домаћи кечап доноси неодољив мирис и аутентичан укус Италије у вашу кухињу.

Његова припрема је једноставна, а резултат је кечап који ће савршено употпунити сваки оброк, било да га користите уз тјестенину, месо или као додатак омиљеним залогајима. Ево како да га припремите и уживате у домаћој верзији омиљеног соса.

Састојци:

2 кг зрелог чери парадајза

2 чена бијелог лука

1 црвени лук

1 црвена паприка

1 мала љута паприка

1 ловоров лист

2 кашике сирћета

1 мала веза першуна

15 листова босиљка

7 каранфилића

1 кашика кухињске соли

120 г смеђег шећера

7 гр сјемена црне слачице

1 прстохват бибера

Припрема:

Прво је потребно да очистите и исјеците парадајз на коцкице, црвену паприку и црни лук. Ставите поврће у велику шерпу и додајте ловор, бијели лук, сирће, љуту паприку, першун и листове босиљка. Промјешајте и кувајте на лаганој ватри 2 сата.

Процједите сос и поново га вратите у шерпу додајући каранфилић, со, смеђи шећер, сјеменке црне слачице и бибер. Поново кувајте на лаганој ватри најмање 30 минута или док сос не добије праву густу конзистенцију. Ставити га у већ стерилисане тегле.

