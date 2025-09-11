Logo
Једите ово за доручак и читав дан ћете имати снаге!

Извор:

Крстарица

11.09.2025

08:36

Коментари:

0
Heljda, žitarice
Фото: Pexels

Најбољи извор јутарње енергије за мозак и цијели организам су природни, непрерађени угљени хидрати који се налазе у меду, воћу и интегралним житарицама.

Наш мозак функционише искључиво на глукозу, а ове намирнице му обезбјеђују неопходно „гориво“ за почетак дана, због чега ниједна активност не би требало да започне без њих.

Доручак је, како многи стручњаци истичу, заиста најважнији оброк у дану. Прескакањем доручка или конзумирањем погрешних намирница, ризикујете пад енергије и лошу концентрацију.

Економија

Економија

Сваки радник у Њемачкој ово мора да зна: Једну ствар никада немојте да бацате

Једноставни угљени хидрати из пецива и слаткиша доводе до наглог скока, а потом и брзог пада шећера у крви. То може изазвати осјећај умора и „мождане магле“ већ средином пријеподнева.

Зашто су угљени хидрати толико важни?

Често се о угљеним хидратима говори у негативном контексту, али они су примарни извор енергије за тијело. Варењем се претварају у глукозу, која је, као што је поменуто, једина храна коју мозак прихвата. Да ли сте знали да мозак одрасле особе потроши око 20% укупне енергије тијела, иако чини само 2% тјелесне масе? Управо зато је важно обезбиједити му стабилан и квалитетан извор енергије, посебно ујутро након ноћног поста.

Како одабрати праве угљене хидрате?

Кључ је у одабиру сложених, непрерађених угљених хидрата. Намирнице попут овсене каше, хљеба од цијелог зрна, воћа и меда ослобађају енергију постепено. Ово омогућава стабилан ниво шећера у крви, што резултира дуготрајном енергијом и бољом менталном бистрином. С друге стране, прерађена храна, пецива из пекаре и заслађене житарице, иако дјелују као брзо рјешење, заправо вам чине медвеђу услугу.

Поред угљених хидрата, за оптималну функцију мозга важно је укључити и протеине и здраве масти. Јаја су, на примјер, одличан извор протеина и кључних нутријената за здравље мозга.

Комбиновањем интегралног тоста са јајима или овсене каше са бобичастим воћем и орасима, стварате савршено избалансиран оброк који ће вас држати ситим и фокусираним сатима.

