Logo
Large banner

Како најбрже да ољуштите паприку: Трикови због којих кожица сама спада

09.09.2025

10:00

Коментари:

0
Како најбрже да ољуштите паприку: Трикови због којих кожица сама спада
Фото: Pexel/Taha Çendek

Ко је барем једном пекао паприке зна - печење је уживање, мирис те мами и враћа у дјетињство, али кад дође на ред љуштење… е ту настаје драма. Ако спремате ајвар или зимницу, дјелује као да љуштење траје дуже него читав процес печења. Али заправо постоји фора због које паприке саме "испадају из коже".

Добра ватра је пола посла

Ако паприку не испечете како треба, можете да је држите сатима у кеси и опет ће се мучити да се ољушти. Дакле - прво правило: висока температура. У рерни то значи 220–250 °C, на рингли или роштиљу - док кожица не поцрни, напрсне и почне да се одваја. Нема милости, паприка мора да "прими ватру".

Тајна је у пари и паприка се сама гули

Ово је трик који су знале и наше баке: чим скинете паприке са ватре, немојте их остављати на тацни. Одмах их убаците у најлон кесу, затворите у шерпу с поклопцем или прекријте кухињском крпом. Битно је да пара остане заробљена.

Послије 10-15 минута пара одради своје - кожица се одвоји, паприка омекша и довољно је само да повучете прстима.

Немојте их прати!

Највећа грешка је када неко паприке послије љуштења стави под воду да "брже" заврши. Тако сперете сав онај димљени, сладак укус. Боље их само обришите папиром или крпом. Тај дим и тај мирис су управо оно због чега паприке имају онај "ајварски шмек".

Бонус трик за зимницу

Ако спремате већу количину, ставите папир за печење у плех. Послије ћете себи захвалити јер ћете избјећи рибање рерне и плеха, а паприке ће се испећи једнако лијепо.

(Она)

Подијели:

Тагови:

Paprika

Ајвар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево како да у једном потезу огулите печене паприке

Савјети

Ево како да у једном потезу огулите печене паприке

3 седм

0
Укусни љетни оброк: Паприке на једноставан начин

Савјети

Укусни љетни оброк: Паприке на једноставан начин

1 мј

0
Паприке сада највише расту: Ево шта треба да урадите

Савјети

Паприке сада највише расту: Ево шта треба да урадите

1 мј

0
Како убрзати зрење без губитка на чврстоћи и укусу - трикови професионалаца

Савјети

Како убрзати зрење без губитка на чврстоћи и укусу - трикови професионалаца

1 мј

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

07

37

Српска богатија за 33 бебе

07

37

Умро добитник Оскара Стјуарт Крег

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner