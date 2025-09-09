Како најбрже да ољуштите паприку: Трикови због којих кожица сама спада

09.09.2025
10:00
Коментари:0
Ко је барем једном пекао паприке зна - печење је уживање, мирис те мами и враћа у дјетињство, али кад дође на ред љуштење… е ту настаје драма. Ако спремате ајвар или зимницу, дјелује као да љуштење траје дуже него читав процес печења. Али заправо постоји фора због које паприке саме "испадају из коже".
Ако паприку не испечете како треба, можете да је држите сатима у кеси и опет ће се мучити да се ољушти. Дакле - прво правило: висока температура. У рерни то значи 220–250 °C, на рингли или роштиљу - док кожица не поцрни, напрсне и почне да се одваја. Нема милости, паприка мора да "прими ватру".
Ово је трик који су знале и наше баке: чим скинете паприке са ватре, немојте их остављати на тацни. Одмах их убаците у најлон кесу, затворите у шерпу с поклопцем или прекријте кухињском крпом. Битно је да пара остане заробљена.
Послије 10-15 минута пара одради своје - кожица се одвоји, паприка омекша и довољно је само да повучете прстима.
Највећа грешка је када неко паприке послије љуштења стави под воду да "брже" заврши. Тако сперете сав онај димљени, сладак укус. Боље их само обришите папиром или крпом. Тај дим и тај мирис су управо оно због чега паприке имају онај "ајварски шмек".
Ако спремате већу количину, ставите папир за печење у плех. Послије ћете себи захвалити јер ћете избјећи рибање рерне и плеха, а паприке ће се испећи једнако лијепо.
(Она)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму