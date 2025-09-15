7 савјета како препознати квалитетан пелет

Пелет (дрвени пелет) је практично и често економично гориво, али квалитет јако утиче на ефикасност пећи, потрошњу и одржавање (накупљање пепела, зачепљења, средства за чишћење).

Зато прије куповине треба знати неколико конкретних показатеља квалитета и тражити потврду од произвођача.

Сертификати: прва и најбоља провјера

Потражите пелет с признатим сертификатом: ЕНплус (А1/А2) или ДИНплус. Сертификати гарантују да су пелети тестирани у складу са стандардима (контрола сировине, лабораторијски тестови, праћење производње и логистика). Можеш провјерити ваљаност произвођача/batcha на ЕНплус веб страници и тражити број сертификата на паковању.

Техничке вриједности које морате знати (и циљане границе)

Ово су најважнији бројеви, а наћи ћете их у спецификацији производа или на паковању:

Садржај влаге: ≤ 10% нижа влага - већа корисна топлина и мања потрошња.

Садржај пепела: ЕНплус А1: ≤ 0,7% (А2 расте до око 1,5%) - мањи пепео значи рјеђе чишћење и мање проблема с котлом.

Калоријска вриједност: обично ≥ 16,5 МЈ/kg (≈ ≥ 4,6 kWh/kg ) за добре класе.

Густоћа: ≥ 600 kg/m³ . Виша густоћа значи више енергије по волумену.

Механичка чврстоћа / удио финих честица (<3,15 mm) : удио прашине/финих честица треба бити врло низак (фини <1%) и механичка чврстоћа ≥ 97–97,7% . Мање мрвљења = мање штетних талога и проблема у транспорту.

Промјер/дужина пелета: најчешће 6 mm (6–8 mm) и дужина до око 40 mm. Предугачки могу стварати проблеме у транспорту, прекратки/раштркани повећавају удио прашине.

Физичка провјера код куповине

Ако гледате врећу или биг-баг у трговини:

Величина и облик: пелети требају бити уједначени, цилиндрични, без видљивих нечистоћа (кора, влакна, боје).

Додир/чврстоћа: згњечите једну пелету, квалитетни се поломе, али се не мрве у прах. Превише прашине у врећи је лош знак.

Мирис: чисти дрвени мирис; мирис по плијесни, нафтним или токсичним супстанцама или љепилу није најбољи знак.

Боја пепела након спаљивања узорка: свијетлосиви или свијетло-смеђи пепео је нормалан; тамни или метални трагови могу указивати на загађиваче.

Шта још питати продавца или потражити на паковању

Назив произвођача и LOT/Batch број (код ЕНплус мора бити јасно означено). Тиме се може пратити извор и провјерити сертификат.

Лабораторијске вриједности за влагу, пепео, калоријску вриједност, удио финих и механичку чврстоћу.

Од чега је направљен пелет (чисто дрво без коре/хемије за А1). ЕНплус јасно наводи које су допуштене сировине.

Како складиштити пелет?

Пелети апсорбују влагу и брзо губе својства ако су лоше складиштени. Савјети:

Чувати у сувом простору , подигнуто од тла (палета), заштићено од влаге и поплаве.

Ако отвараш врећу — пребаци пелете у затворену посуду или добро затвори врећу.

При већим количинама, пратити препоруке за биг-баг и вентилацију.

Проблеми с лошим пелетом, односно зашто вриједи доплатити за бољи?

Лош пелет може узроковати већу потрошњу горива, више пепела и честих чишћења, зачепљења транспортних система, таложење и оштећење котла или ложишта те повећане емисије и лошије сагоријевање. Сертификовани пелет смањује те ризике.

Кратки контролни попис

Има ли ЕНплус/ДИНплус цертификат и видљив Batch/ID?

Влага ≤ 10%?

Пепела ≤ 0,7% (А1)?

Густоћа ≥ 600 кг/м³, механичка чврстоћа ≥ 97%?

Једнолик изглед, мало прашине, чисти мирис?

Закључак

Купујте од провјерених добављача и тражите сертификат и техничке вриједности. Добар пелет значи мање трошкове гријања, мање одржавања и сигурнији рад пећи.