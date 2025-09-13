Logo

Како спријечити влагу и плијесан у неколико једноставних корака

13.09.2025

15:26

Како спријечити влагу и плијесан у неколико једноставних корака

Послије љета, које је по многима пролетјело, многи од нас су почели да затварају прозоре како би се заштитили од надолазећих нижих температура.

Због комбинације влажног љета, топлије зиме и смањеног протока ваздуха у нашим домовима, можда се спремате на појаву плијесни и влаге која се јавља на зидовима и плафонима, у ормарићима или купатилима.

Како спријечити плијесан и влагу у дому?

Најбољи начин да заштитите дом од плијесни и влаге је да их спријечите да се уопште појаве. Не можете контролисати вријеме, али можете у одређеној мјери контролисати шта се дешава унутар ваше куће.

vlaga zid

Савјети

Зашто је зид мокар кад је хладно?

Ево неколико савјета како спријечити појаву плијесни и влаге прије него што постану проблем:

Урадите све што можете да смањите улазак влаге у дом

Провјерите да ли су оштећене плочице или да ли прокишњава кров, очистите олуке и цеви за одводњавање, провјерите стање прозора и спољашњих врата и по потреби поставите заптивке против временских услова.

Обезбиједите добру вентилацију

Омогућите проток ваздуха кроз кућу како бисте спријечили накупљање влаге и плијесни. Отварајте прозоре кад год је могуће да провјетрите просторије.

Избјегавајте сушење веша унутар просторија

То повећава влажност у дому. Ако баш морате, користите уређај за смањење влаге на режиму за веш или сушилицу веша.

Купите сушилицу веша са топлотном пумпом и кондензатором

Обичне вентилационе сушилице враћају влажан ваздух назад у просторију, док сушилице са топлотном пумпом кондензују влагу и скупљају је у резервоар. Оне су скупље, али могу помоћи у смањењу влаге.

Ако куповина такве сушилице није опција, провјерите да ли се вентилациона сушилица може опремити сетом за усмјеравање влаге на спољашњу страну.

Поставите вентилациони вентилатор у купатилу

То помаже у смањењу влаге, а добра је идеја да имате вентилатор у вешерају ако користите вентилациону сушилицу.

Доносите информисане одлуке о грејању и хлађењу

Гасни гријачи без димњака могу испуштати влагу у ваздух, а подешавање клима уређаја на најнижу температуру док је напољу вруће може изазвати кондензацију.

Редовно чишћење

Плијесан се храни органским материјама као што су прашина, мртве ћелије коже и длаке кућних љубимаца, зато редовно бришите прашину и усисавајте.

(Она.рс)

