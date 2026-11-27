Аутор:АТВ редакција
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Зима је и календарски пред вратима, а с њом стиже и стара дилема: како угријати дом да буде пријатно топао, а да притом не потрошите превише на рачуне за гријање?
Одговор лежи у томе која је идеална температура термостата, јер правилно подешавање може донијети топлину, уштеду и мању потрошњу енергије.
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Било да сте код куће, напољу или спавате, неколико једноставних измјена може приметно смањити трошкове гријања, а ваш дом претворити у угодно мјесто за боравак.
Без гријања се током хладних дана не може, али идеална температура термостата доноси више предности одједном: удобност, ниже рачуне и мање оптерећење за животну средину. Сваки степен ниже на термостату може смањити трошкове гријања до 5%.
Препорука је да термостат поставите на 20 °Ц док сте код куће. То је довољно топло за пријатан боравак, а систем за гријање се не оптерећује. Ако вам је и даље хладно, размислите о још једном слоју одјеће, топлом ћебету или шољи омиљеног топлог напитка.
Током ноћи температура смије да буде нижа, око 15-16 °Ц. Тако не само да смањујете трошкове гријања, већ истраживања показују да спавање у хладнијој соби подстиче дубљи и квалитетнији сан. Ако вам се учини превише хладно, топла пиџама или додатна дека биће довољни да вас угрију.
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Када сте одсутни, препоручује се да температуру спустите на око 15 °Ц. Тако штедите енергију, а дом остаје довољно топао да избјегнете проблеме попут замрзавања цијеви. Паметни термостати олакшавају ово прилагођавање, јер их можете програмирати да подигну температуру непосредно прије него што се вратите.
Полазна тачка је једноставна. Почните са 20 °Ц током дана и 16 °Ц током ноћи, а затим подешавајте према својим потребама. Сваки дом је другачији, па ћете можда морати мало да експериментишете док не пронађете најбоље поставке.
Уз пажљиво управљање гријањем, ваш дом ће бити топао, а рачуни под контролом.
(Крстарица)
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