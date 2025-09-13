Колинда открила како је линију довела до савршенства

Извор:
24сата.хр
13.09.2025
13:53
Коментари:0
Бивша предсједница Републике Хрватске Колинда Грабар Китаровић појавила се овог љета у друштву Сњежане Мехун Шилингер на Лошињу.
Колинда је стигла са супругом Јаковом, а заједно су уживали у вечери под звјезданим небом, елегантним одјевним креацијама, а све је заокружило гурманско искуство.
Хроника
Три године скривао леш оца у помоћној просторији, а сада је донесена коначна пресуда
Колинда се појавила и на броду гдје је одушевила у лежернијој хаљини, али ово није први пут да бивша предсједница испробава ужитке модног свијета.
Док је била амбасадор Хрватске у САД, Колинда се радо одазвала на хуманитарне ревије, што ради и данас.
У посљедње вријеме гдје год се појави Колинда привлачи пажњу својом линијом коју је довела до савршенства.
Открила је за "24сата" да је на противупалној прехрани у којој превладавају риба, обиље поврћа и воћа те немасни извори протеина.
Хроника
Приведена трудна кћерка Семира Султановића
А након што је промијенила прехрамбене навике, изгледа све боље. Осим тога, открила је да јој је боља и крвна слика, те да јој се кожа 'подмладила'.
Бивша предсједница Хрватске каже како не броји калорије, него пази на гликемијски индекс хране. Не једе додатне шећере, избјегава калорична пића, једе пуно поврћа, рибу и салате. Избјегава и хљеб.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму