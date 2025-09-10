Лук може трајати и до шест мјесеци ако га чувате на овом мјесту

Извор:
Ако вам је лук почео клијати, омекшавати или пљеснивити, вјероватно га чувате на погрешан начин. Један стручњак за храну открива гдје га је најбоље спремити како би остао свјеж.
Савјети за правилно складиштење хране могу потпуно промијенити начин на који одржавате свјежину намирница, и то не само банана и кромпира већ и лука, који је незаобилазан у готово свакој кухињи. Иако многи лук држе у фрижидеру, стручњаци упозоравају да то уопће није идеално мјесто.
YouTube стручњак Jerry James Stone истиче да лук може остати у врхунском стању и до шест мјесеци ако се правилно чува. „Лук мрзи хладне и влажне услове, никада га немојте стављати у фрижидер. Тамо једноставно труне и постаје кашаст“, објашњава Jerry.
Гдје га држати
Лук најбоље успијева на сухом, хладном и прозрачном мјесту. Међутим, затворене ладице нису добра опција јер је циљ осигурати довољно циркулације зрака. Јерри наглашава и да лук никако не смије бити стајати уз кромпир. Због влаге и етилен плина који лук испушта, кромпир може почети клијати. Боље рјешење је чувати лук уз бијели лук, који воли сличне услове.
Ако сте лук купили у супермаркету у пластичној врећици, препоручује се извадити га из врећице прије спремања. Пластична врећица задржава влагу, што може подстаћи развој плијесни.
За краткотрајно чување, примјерице када планирате лук употријебити у дан-два, довољно га је ставити у здјелу на кухињски стол или у ормарић. Али, за дуже чување најбоље је држати лук на хладном, сухом и тамном мјесту, попут подрума или гараже. Како би лук задржао свјежину, важно је да има добру вентилацију и најбоље га је спремити у мрежасту врећицу која омогућује циркулацију зрака и контролу влаге.
