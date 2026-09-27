Магнет за паре: Биљка коју сви желе у дому, ево гдје тачно треба да стоји

Аутор:АТВ редакција
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Ако желите упечатљиву собну биљку која не захтјева превише компликовану његу, шефлера, позната и као "кишобран дрво", може бити занимљив избор, посебно јер према фенг шуију доноси доста погодности.
Осим декоративног изгледа, ова биљка има посебно мјесто у фенг шуију, гдје се повезује са благостањем, хармонијом и позитивном енергијом.
Њени листови расту из једне централне тачке и шире се попут прстију, због чега се у фенг шуију симболично повезују са сакупљањем и задржавањем позитивне енергије. Како се листови спуштају и формирају облик налик кишобрану, биљци се приписује и заштитна симболика.
Према фенг шуи вјеровањима, мјесто на којем се биљка налази може имати посебно значење.
Југоисточни дио дома често се повезује са финансијама, богатством и напретком, па се шефлера на овом мјесту сматра симболичним подстицајем за просперитет.
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Источни дио просторије традиционално се везује за здравље, породицу и склад.
Спаваћа соба се у овим вјеровањима углавном не сматра идеалним мјестом за шефлеру због њене симболике снажног раста и активне енергије.
Наравно, фенг шуи је традиционална филозофија и не постоје научни докази да положај биљке може утицати на финансијски успјех или животне догађаје.
Шефлери највише одговара свијетло мјесто са доста индиректне свјетлости. Добро ће јој пријати близина источног или западног прозора, док директно јако подневно сунце може оштетити листове и оставити смеђе трагове.
Шарене сорте захтјевају нешто више свјетлости како би задржале карактеристичне шаре. Биљку је најбоље држати даље од промаје, радијатора и директног струјања ваздуха из клима-уређаја.
Претјерано заливање један је од најчешћих проблема код шефлере. Сачекајте да се горњи слој земље добро просуши прије него што поново додате воду.
Ако листови почну да жуте и отпадају, један од могућих узрока је вишак влаге. Са друге стране, млитави и наборани листови могу указивати на то да биљци недостаје воде.
Шефлери прија нешто виша влажност ваздуха, па повремено можете прскати листове одстајалом водом. Добро је и да их с времена на вријеме обришете меком, влажном крпом. Тако ћете уклонити наталожену прашину и биљка ће изгледати свјежије, преноси Информер.
Каква земља јој одговара?
Најбољи избор је растресита и добро дренирана земља. Мјешавина тресета, хумуса и перлита може бити погодна, док саксија обавезно треба да има отворе за одвод вишка воде.
Током периода активног раста, од прољећа до почетка јесени, шефлера се може прихрањивати приближно једном мјесечно ђубривом намјењеним лиснатим собним биљкама. Током зиме прихрањивање се углавном смањује или обуставља.
Како да добије густу крошњу?
Ако желите да шефлера буде разграната и бујна, повремено је орежите, нарочито у прољеће. Скраћивање врхова подстиче развој бочних грана и спрјечава да биљка постане превисока и неугледно издужена.
Важно ако имате кућне љубимце
Шефлера није биљка коју треба остављати на мјесту доступном мачкама и псима који воле да грицкају лишће. Њени дијелови садрже кристале калцијум-оксалата који могу изазвати иритацију ако се биљка жваће или прогута.
Приликом орезивања најбоље је користити рукавице и након рада опрати руке.
Шефлера тако може бити лијеп и релативно захвалан украс дома, али њена "моћ" у привлачењу новца и позитивне енергије припада домену традиционалних вјеровања. Оно што је сигурно јесте да уз одговарајућу свјетлост, умјерено заливање и добру дренажу може дуго остати бујна и декоративна.
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