Може доћи до пожара: Ове уређаје никако не укључујте у продужни кабл

10.09.2025
17:01
Коментари:0
Продужни кабл је увијек згодан - поготово када утичница никако није на дохват руке.
Али, колико год да продужни каблови дјелују практично, нису створени за све. Стручњаци стално упозоравају да неправилна употреба може да заврши лоше од прегријавања до правог пожара у кући.
Рецимо, ерфрајер или фритеза на врућ ваздух. Људи је обожавају јер је лака за коришћење, али она повлачи огромну количину струје. То је превише за један продужни кабл и зато овакве апарате треба увијек прикључивати директно у зидну утичницу.
Микроталасна је још један апарат коме је мјесто само у својој утичници. Није само ствар у томе што троши много енергије, већ што прави нагле скокове у потрошњи. Продужни кабл једноставно не може да поднесе такве осцилације, и ту најчешће долази до проблема.
Посебно је опасно оно што многи раде из навике – укључивање продужног у продужни. То “ланчање” драстично повећава ризик од преоптерећења, варница и прегријавања. Дјелује као безазлено рјешење кад немаш довољно мјеста, али у стварности је најбржи пут до несреће.
Исто важи и за велике апарате попут електричних рерни или шпорета. Они захтијевају посебно струјно коло, никако продужни кабл. Њихово укључивање у такав прикључак није само небезбједно, већ и озбиљан ризик од струјног удара и пожара.
Чак и они мањи, као што су тостери, могу да буду проблем. Иако изгледају безазлено, троше много више енергије него што дјелује на први поглед. Продужни кабл се лако прегрије, а то је ситуација коју нико не жели да доживи у сопственој кухињи.
И на крају – фрижидер. То је уређај који никада не престаје да ради. Троши много струје и ствара константно оптерећење на продужни кабл, а они једноставно нису дизајнирани за дуготрајан рад. Може да дође до квара, а још горе – до оштећења и пожара. Продужни каблови су добри за ситнице – пуњаче, лампе, мале уређаје. Али чим у причу уђу велики апарати, правило је једноставно: зидна утичница и ништа друго. Безбједност увијек иде испред практичности, преноси Она.
