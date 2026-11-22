Аутор:АТВ редакција
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Постељину је примамљиво убацити у веш машину заједно са мајицама, пиџамама и осталом одјећом, нарочито када желимо да уштедимо струју, воду и детерџент. Ипак, стручњаци упозоравају да такво прање није увијек добра идеја. Све зависи од материјала, боја, температуре и количине веша у бубњу.
Одговор није једноставно да или не. Лакша памучна постељина може се прати заједно са памучним мајицама, пиџамама и сличном одјећом, али само ако сви комади захтијевају исту температуру прања и имају сличне боје.
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Проблем настаје када се велики чаршави и навлаке, нарочито они са ластишем, запетљају око мање одјеће. Тада вода и детерџент теже допиру до свих дијелова тканине, па веш можда неће бити добро опран и испран. Због тога је код већих комплета постељине практичније укључити посебан циклус.
Важно је и да не мијешате свијетлу постељину са тамном или интензивно обојеном одјећом, посебно ако је нова и још пушта боју. Фармерке, радну и веома запрљану спортску одјећу такође је боље прати одвојено, јер грубљи материјали и рајсфершлуси могу оштетити осјетљивију тканину.
Прије него што укључите машину, провјерите етикете на постељини и одјећи. Ако постељину перете на 60 степени, а мајице смију да се перу највише на 40, немојте их стављати заједно. Нижа температура можда неће пружити жељени ниво хигијене постељини, док виша може оштетити одјећу.
Обратите пажњу и на количину веша. То што врата машине могу да се затворе не значи да бубањ није препуњен. Максимални капацитет наведен на уређају углавном се односи на програме за памук, док је за синтетику и осјетљиве материјале дозвољена мања количина веша.
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Када је бубањ претрпан, одјећа нема довољно простора да се слободно окреће, па прање и испирање могу бити слабији. Боље је подијелити веш у два циклуса него на силу додавати још неколико комада.
Најчешће се препоручује прање постељине на температури од 40 до 60 степени, али је најважније пратити упутство произвођача. Чврста памучна постељина која дозвољава вишу температуру може се прати на 60 степени, док је за редовно одржавање благо запрљане памучне постељине често довољно и 40 степени.
Осјетљивији материјали захтијевају другачију његу. Свилена постељина обично се пере на 20 до 30 степени, док се фланел и микрофибер најчешће перу на 30 до 40 степени. Превисока температура може оштетити влакна и утицати на изглед и мекоћу тканине. Ако сте алергични на гриње и кућну прашину, бирајте постељину која може да се пере на 60 степени, уз поштовање упутства на етикети.
И још један детаљ: више детерџента не значи аутоматски и чистији веш. Превелика количина може се задржавати у влакнима, због чега тканина постаје грубља, а непријатни мириси се лакше задржавају.
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Суштина је једноставна: постељину можете прати са одјећом само када су боје, материјали, температура и захтјеви програма компатибилни. У свим другим случајевима одвојено прање је сигурнији и практичнији избор.
(Лепа и срећна)
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