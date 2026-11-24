Аутор:АТВ редакција
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Орхидеје су међу најљепшим собним биљкама, а њихови раскошни цвјетови и упечатљиве боје уносе посебну елеганцију у сваки дом. Ипак, многи љубитељи цвијећа знају колико може бити тешко одржати их у пуном цвату.
Чак и када редовно бринемо о њима, понекад изостану нови пупољци, а биљка мјесецима не показује знакове да ће поново процвјетати.
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Један од разлога може бити погрешан избор мјеста. Иако потичу из тропских крајева, орхидеје не подносе сваку врсту свјетлости и не треба их тек тако поставити на било коју прозорску даску. Њихов положај у просторији може значајно утицати на раст и цвјетање.
Добра вијест је да не захтијевају компликоване услове. Када пронађете одговарајуће мјесто и обезбиједите им довољно дневне свјетлости, орхидеје могу успјешно да расту и у обичном стану.
Орхидејама је потребно доста дневне свјетлости, али не и директно, јако сунце. Управо зато је најбоље да их држите на прозорској дасци или у њеној непосредној близини, водећи рачуна о томе на коју страну свијета је прозор окренут.
Према савјетима Америчког друштва за орхидеје, прозори окренути ка истоку и југу углавном су добар избор. Они на источној страни обезбјеђују пријатну јутарњу свјетлост, док јужни могу пружити довољно дневног освјетљења, али захтијевају додатну заштиту од јаког сунца.
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С друге стране, западни прозори могу бити проблематични због интензивног поподневног сунца, док сјеверни често не обезбјеђују довољно свјетлости за правилан раст и цвјетање.
Ако орхидеју држите на мјесту гдје сунчеви зраци директно падају на њу, прозирна завјеса може бити једноставно и корисно рјешење. Она ублажава свјетлост и штити биљку од прекомјерног загријавања. Важно је и да листови не додирују стакло, јер на тај начин могу бити изложени великим температурним промјенама.
Боја листова открива да ли орхидеја добија довољно свјетлости
Не морате бити искусни у узгоју цвијећа да бисте препознали да ли сте орхидеји пронашли одговарајуће мјесто. Један од најједноставнијих показатеља јесте боја њених листова.
Ако су листови веома тамнозелени, то може бити знак да биљка не добија довољно свјетлости. У том случају покушајте да је постепено премјестите ближе прозору или на свјетлије мјесто.
С друге стране, листови свјетлије, уједначене зелене боје углавном указују на то да орхидеја добија одговарајућу количину свјетлости. Ипак, ако примијетите да листови постају жути или да се на њима појављују оштећења, могуће је да је биљка изложена прејаком сунцу.
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Пронаћи право мјесто за орхидеју не значи само поставити је поред прозора и заборавити на њу. Потребно је пратити како реагује на услове у просторији и по потреби прилагодити њен положај. Када добије довољно свјетлости, али је заштићена од директног сунца, стварате јој много боље услове за здрав раст и ново цвјетање, преноси Она.
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