Научници открили када је најбоље вријеме за дојење

Извор:
Телеграф
09.09.2025
18:17
Коментари:0
Истраживачи су тек прије неколико дана открили да постоје оптимална доба дана када је најбоље хранити бебу измуженим мајчиним млијеком, у складу са њеним циркадијалним ритмом, што може имати позитиван утицај на здравље и обрасце спавања.
Мајчино млијеко је јединствено, јер његов квалитет зависи од фактора попут исхране, кондиције и генетике.
Међутим, ниво хормона мелатонина, који регулише циклус спавања, достиже врхунац око поноћи у мајчином млијеку, док је ниво кортизола, хормона стреса, највиши рано ујутру, показало је истраживање. Нивои хормона љубави – окситоцина, млијечног протеина лактоферина и антитијела имуноглобулина А остају углавном стабилни током дана.
„Сви имамо циркадијалне ритмове у крви, а код дојиља се они често рефлектују у мајчином млијеку“, објаснила је др Мелиса Вуртман са Универзитета Рутерс у Њу Џерзију. „Хормони попут мелатонина и кортизола прате ове ритмове и улазе у млеко из мајчине циркулације.“
Испоставило се да храњење беба измуженим млијеком у времену када је млијеко и мужено може бити изузетно корисно за здравље дјетета, посебно код најмлађих беба које још развијају обрасце спавања.
„Приметили смо разлике у концентрацијама биоактивних компоненти у мајчином млијеку у зависности од доба дана, што потврђује да је мајчино млијеко динамична храна“, додала је Вуртман. „Важно је узети у обзир вријеме храњења када се користи измужено млијеко.“
Истраживање је обухватило 21 учесницу регрутовану од стране Универзитета Рутерс и Универзитета Порторико. Мајке су недавно родиле у Медицинском центру Роберт Вуд Џонсон у Њу Брансвику и имале су више од 21 године. Учеснице су током два дана, са размаком од мјесец дана, давале узорке мајчиног млијека од по 10 милилитара – у 6 ујутру, у подне, у 18 часова и у поноћ.
Додатних 17 учесница давало је узорке у истим терминима, али само један дан, што је укупно дало 236 анализираних узорака. Обележавање измуженог млијека временом када је мужено може бити начин да се бебама обезбиједе важни сигнали који утичу на њихов циклус спавања и будности. Ово може бити посебно корисно за запослене мајке које немају прилику да доје директно више пута током дана и ноћи.
„Означавање измуженог млијека као ‘јутарње’, ‘поподневно’ или ‘вечерње’ и храњење у складу с тим може помоћи да се ускладе вријеме мужења и храњења, чувајући природни хормонски и микробиолошки састав млијека, као и циркадијалне сигнале“, истакла је професорка Марија Глориа Домингез-Бело са Универзитета Рутерс.
(телеграф)
