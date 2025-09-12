Неочекивани кривци за додатне килограме

Извор:
Кликс
12.09.2025
15:19
Коментари:
Ако сте почели уносити више калорија него иначе или смањили физичку активност, не бисте се требали изненадити да се бројке на ваги попну.
Међутим, шта ако све радите исто као и увијек, а ваша тежина и даље расте? Вријеме је да мало дубље истражите што се још може догађати с вашим тијелом.
Стрес
Када животни захтјеви постану преинтензивни, наша тијела прелазе у начин преживљавања. Лучи се кортизол, хормон стреса, који узрокује повећање апетита.
Наравно, у стресним временима можемо посегнути и за висококалоричном храном за утјеху. Ова комбинација је савршено тло за дебљање.
Недостатак сна
Два су проблема повезана са спавањем и дебљањем. Прво, ако сте будни до касно, већа је вјероватност да грицкате касно навечер, што значи више калорија.
Други разлог укључује оно што се догађа у вашем тијелу када имате недостатак сна. Промјене у нивоима хормона повећавају глад и апетит, а такођер узрокују да се не осјећате ситима након јела.
Антидепресиви
Несретна нуспојава неких антидепресива је дебљање. Разговарајте с љекаром о промјенама у плану лијечења ако мислите да вам антидепресив узрокује дебљање.
Међутим, никада немојте сами престати узимати или мијењати лијекове. Имајте на уму да неки људи доживљавају дебљање након почетка лијечења једноставно зато што се осјећају боље, што доводи до бољег апетита. Такођер, сама депресија може узроковати промјене у тежини.
Лијекови који могу узроковати дебљање
Неколико других лијекова на рецепт повезано је с дебљањем. Попис укључује антипсихотике (користе се за лијечење поремећаја попут схизофреније и биполарног поремећаја), заједно с лијековима за лијечење мигрена, напада, високог крвног притиска и дијабетеса.
Менопауза
Већина жена добије на тежини за вријеме менопаузе. Узроци су смањење нивоа естрогена и прогестерона , успоравање метаболизма и мања мишићна маса.
Генетика, недостатак сна и сједилачки начин живота такођер доприносе дебљању, при чему се масноћа накупља око струка више него око бокова и бедара.
Синдром полицистичних јајника (ПЦОС)
Синдром полицистичних јајника (ПЦОС) је чест хормонски проблем код жена у репродуктивној доби. Већина жена с ПЦОС-ом развија много малих циста на јајницима. Стање доводи до хормонске неравнотеже која утиече на менструални циклус жене и може довести до додатне длаке на тијелу и акни.
Жене с овим стањем отпорне су на инзулин (хормон који контролише шећер у крви) па може узроковати дебљање. Тежина се обично накупља око трбуха, што ове жене излаже већем ризику од срчаних болести.
Престанак пушења
Престанак пушења једна је од најбољих ствари које можете учинити за своје здравље. Када престанете, можете добити на тежини, али можда мање него што мислите. У просјеку, људи који престану пушити добију мање од 4,5 килограма. Требали бисте престати осјећати глад након неколико седмица, што ће вам олакшати губитак било какве добијене тежине.
(кликс)
